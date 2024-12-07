Египет и Иордания призвали Асада срочно покинуть Сирию

Башар Асад (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Представители Египта и Иордании призвали президента Сирии Башара Асада срочно покинуть свою страну. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В издании указывают, что представители государств предложили Асаду срочно покинуть Сирию и создать правительство в изгнании. По предварительным данным, Асад все еще находится в стране, хотя его семья еще на прошлой неделе уехала в Россию.
При этом президент Сирии просил ряд государств предоставить оружие и разведывательную информацию, в чем ему было отказано. Турция также не стала вмешиваться в конфликт для остановки повстанческих сил.
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