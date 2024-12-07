США не должны вмешиваться в ситуацию в Сирии — Трамп

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Соединённым Штатам не следует вмешиваться в ситуацию в Сирии. Об этом заявил вновь избранный президент США Дональд Трамп.
В своей социальной сети он написал, что боевики в Сирии в настоящее время уже находятся на окраинах Дамаска и готовят масштабную операцию по свержению Асада. Россия, по словам Трампа, не может на это повлиять, так как много сил и ресурсов отнимает Украина.
Трамп также подчеркнул, что «это не наша война» и призвал военное и политическое руководство не вмешиваться и дать событиям идти своим чередом. Он также добавил, что, по его мнению, Россия никогда ничего не выигрывала от присутствия в Сирии.
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«Сирия — это бардак, но она не наш союзник. США вообще не должны вмешиваться в то, что там происходит», — заявил будущий глава Белого дома.
Трамп также подчеркнул, что «это не наша война» и призвал военное и политическое руководство не вмешиваться и дать событиям идти своим чередом. Он также добавил, что, по его мнению, Россия никогда ничего не выигрывала от присутствия в Сирии.
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Александр Бойцов