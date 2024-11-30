Асад высказался о ситуации в Сирии

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Сирия продолжает защищать целостность территории и может уничтожить врагов, если ей помогут друзья и союзники, заявил во время встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном сирийский лидер Башар Асад на фоне обострения ситуации в стране.
«Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность от всех террористов и тех, кто их поддерживает, и способна при помощи союзников и друзей нанести им поражение и уничтожить их», – цитирует слова Асада его канцелярия.
28 ноября сирийские боевики приступили к крупному наступлению на правительственные позиции вблизи провинции провинции Алеппо. Сообщается, что повстанцы заняли 13 деревень в этом районе и крупнейшую базу сирийских войск.
Ранее стало известно о попытке военного переворота в Сирии. Группа офицеров организовала вооруженное восстание против командования и попыталась захватить несколько административных зданий.
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Александр Климов