Асад высказался о ситуации в Сирии

Сирия продолжает защищать целостность территории и может уничтожить врагов, если ей помогут друзья и союзники, заявил во время встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном сирийский лидер Башар Асад на фоне обострения ситуации в стране.