Армия Сирии признала продвижение боевиков в ряде районов Алеппо

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Террористы вошли в большое количество районов Алеппо, проинформировало командование сирийской армии.
«В свете большого потока террористов через северные границы и усиления их военно-технического обеспечения террористические группировки в последние часы вошли во многие районы города Алеппо», — сообщалось в заявлении.
Террористы пока не могут закрепиться, поскольку вооружённые силы ещё наносят удары, ожидая подкрепления.
Командование сирийской армии передало, что при сопротивлении боевикам в Алеппо и Идлибе погибли десятки военнослужащих Сирии. Войска провели передислокацию для сохранения жизни местных жителей и солдат — они хотят быть готовыми к контрнаступлению.
Ранее сообщалось, что вооружённые группировки захватили Научно-исследовательский центр, расположенный в одном из отдалённых районов Алеппо.
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