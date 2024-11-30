Видео: SHOT
Рядом с генеральным штабом сирийской армии произошла стрельба, проинформировал Телеграм-канал SHOT.
В Сирии произошла попытка военного переворота.
По предварительным данным, группа офицеров армии Сирии восстала против командования и предприняла попытку захвата ряда административных зданий. Официальной информации от властей пока не было.
Ранее сообщалось, что боевики, которые ведут борьбу с правительственными войсками в Сирии, смогли захватить всю провинцию Идлиб. Повстанцы захватили город Марат-эн-Нуман в провинции Идлиб, тем самым взяв под свой контроль всю эту провинцию. Два сирийских военных источника рассказывали, что российские и сирийские военнослужащие самолёты в субботу 20 ноября атаковали боевиков в пригороде Алеппо. Армия Сирии официально подтвердила, что боевики вошли в Алеппо.
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По предварительным данным, группа офицеров армии Сирии восстала против командования и предприняла попытку захвата ряда административных зданий. Официальной информации от властей пока не было.
Ранее сообщалось, что боевики, которые ведут борьбу с правительственными войсками в Сирии, смогли захватить всю провинцию Идлиб. Повстанцы захватили город Марат-эн-Нуман в провинции Идлиб, тем самым взяв под свой контроль всю эту провинцию. Два сирийских военных источника рассказывали, что российские и сирийские военнослужащие самолёты в субботу 20 ноября атаковали боевиков в пригороде Алеппо. Армия Сирии официально подтвердила, что боевики вошли в Алеппо.
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Ольга Енгалычева