Ассанжа освободили из британской тюрьмы

Фото: РИА Новости/Алекс Макнотон
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из тюрьмы Великобритании. Как сообщает аккаунт Wikileaks в социальной сети Х, он летит в родную Австралию.
До этого стало известно, что Ассанж может частично признать вину в рамках сделки с прокуратурой США. Как сообщают европейские СМИ, признание может позволить основателю WikiLeaks выйти на свободу после пяти лет, проведенных в британской тюрьме.
В WikiLeaks подтвердили сделку Ассанжа с минюстом США. Там уточнили, что е нужно еще «формально финализировать».
Ранее Ассанжа обвиняли в совершении 18 преступлений, ему грозило до 175 лет лишения свободы.
Джулиан Ассанж стал всемирно известен благодаря работе над сайтом WikiLeaks, который публиковал секретные документы. Там размещалась информация о военных преступлениях, которые американские военные совершали в США.
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В лондонском суде состоялось заседание по делу Джулиана Ассанжа
В WikiLeaks подтвердили сделку Ассанжа с минюстом США. Там уточнили, что е нужно еще «формально финализировать».
Ранее Ассанжа обвиняли в совершении 18 преступлений, ему грозило до 175 лет лишения свободы.
Джулиан Ассанж стал всемирно известен благодаря работе над сайтом WikiLeaks, который публиковал секретные документы. Там размещалась информация о военных преступлениях, которые американские военные совершали в США.
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В лондонском суде состоялось заседание по делу Джулиана Ассанжа
Никита Иванов