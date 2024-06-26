Ассанжа освободили в зале суда

Фото: РИА Новости/Алекс Макнотон
Суд Северных Марианских остров решил освободить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Его приговорили к сроку, который он уже отбыл, поэтому дело против журналиста было закрыто.
Ассанжа освободили из британской тюрьмы после достижения договоренности с американской прокуратурой о частичном признании вины. Как сообщает Guardian, адвокаты США в Великобритании отозвали запрос об экстрадиции.
Барри Поллак, представлявший интереса Ассанжа в суде, отметил отсутствие вреда от публикаций основателя сайта WikiLeaks. Сам журналист заверил, что работа сайта Wikileaks продолжится, и он будет дальше бороться за свободу слова.
Джулиан Ассанж стал всемирно известен благодаря работе над сайтом WikiLeaks, который публиковал секретные документы. Там размещалась информация о военных преступлениях, которые американские военнослужащие совершали в США.
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Барри Поллак, представлявший интереса Ассанжа в суде, отметил отсутствие вреда от публикаций основателя сайта WikiLeaks. Сам журналист заверил, что работа сайта Wikileaks продолжится, и он будет дальше бороться за свободу слова.
Джулиан Ассанж стал всемирно известен благодаря работе над сайтом WikiLeaks, который публиковал секретные документы. Там размещалась информация о военных преступлениях, которые американские военнослужащие совершали в США.
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В лондонском суде состоялось заседание по делу Джулиана Ассанжа
Никита Иванов