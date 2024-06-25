Юрист назвал Ассанжа символом свободной журналистики

План «подталкивания» Украины к мирным переговорам с РФ представили советники бывшему президенту США Дональду Трампу. Как пишет Reuters, если политик победит на выборах, киевскому режиму скажут, что он сможет получить больше вооружений от Соединенных Штатов только в случае мирного диалога.