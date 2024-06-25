Юрист назвал Ассанжа символом свободной журналистики

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж давно превратился из обычного обвиняемого, преследуемого в США, в настоящий символ свободной журналистики. Об этом в беседе с RT рассказал доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
По его мнению, Ассанжа освободили в обмен на обещание вести «весьма скромный и непубличный дальнейший образ жизни».
«Во всяком случае, уверен, что переговоры и торг шли именно об этом. Другой вопрос, будет ли он соблюдать то, что проговорил с посредниками или прямыми представителями американского правительства», — заключил Соловьёв.
Изнасилование и убийства мирных Америкой: дело Ассанжа, раскрывшего шокирующие секреты США
Журналист скрывался от американских спецслужб в Эквадоре до 2019 года, когда страна отказала ему в политическом убежище. После этого он был арестован британской полицией и с тех пор находился в лондонской тюрьме. Ему инкриминировали крупнейшее в истории США раскрытие секретной информации. В 2010 году Ассанж раскрыл более сотни убийств американскими военными мирных жителей в Ираке и Афганистане. В опубликованных им материалах также содержались случаи ведения огня по своим и неудачной попытки захвата главаря исламских террористов.
Накануне на сайте WikiLeaks появилась информация об освобождении Ассанжа.
Читайте также
Изнасилование и убийства мирных Америкой: дело Ассанжа, раскрывшего шокирующие секреты США
Журналист Боуз: крах Украины по афганскому сценарию произойдет моментально
Глава МИД ЮАР Пандор: На Западе пропадает свобода слова
Олег Дикий