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Автомобиль журналиста Карлсона выехал из администрации президента

05 февраля 2024, 20:13

Видео: РИА Новости

Территорию администрации президента России покинул автомобиль, на котором, вероятно, перемещается американский журналист Такер Карлсон. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что чёрный фургон сначала заехал на территорию администрации, а затем покинул её в районе 18:10.

Первый раз американского журналиста заметили в России, во время балета «Спартак» в Большом театре, о чём писал Telegram-канал Mash. Предполагается, что бывший ведущий Fox News приехал в Россию для того, чтобы взять интервью у российского президента Владимира Путина.


Ранее сообщалось, что Такера пригласили принять участие в популярном шоу на телеканале ТНТ. Об этом писало «Радио 1».

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#сша
#россия
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Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ
Путин и президент ОАЭ обсудили оказание дополнительной гумпомощи Газе
05 февраля 2024, 20:30

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор и обсудили оказание гумпомощи сектору Газа и атаку Киева на самолет Ил-76. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Аль Нахайян согласились с важностью быстрого окончания ближневосточного конфликта. Главы государств также заверили друг друга в готовности поиска справедливого решения для проблемы Палестины, основываясь на уже существующих международных документах.

Российский лидер также обсудил с президентом ОАЭ атаку ВСУ на российский самолет Ил-76 с пленными. В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин отметил заинтересованность России в проведении международного расследования преступления киевского режима.

Ранее Путин поручил расширить перечень специальностей подготовки женщин в Академии ФСБ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
#сектор газа
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Трамп предположил сроки начала Третьей мировой войны
Трамп: Третья мировая война может начаться до окончания президентства Байдена
05 февраля 2024, 18:42

Фото: iStock/Jon Rehg

Третья мировая война может начаться до окончания президентства нынешнего американского лидера Джозефа Байдена, с таким заявлением выступил бывший глава США Дональд Трамп в интервью для Fox News.
Американский политик напомнил, что до выборов осталось ещё целых девять месяцев.

«За это время у нас есть все шансы начать третью мировую войну, потому что кто-то не справляется со своими обязанностями», — заявил Байден.

Трамп также заметил, что всё мировое сообщество смеётся над Байденом. По его словам, никто не уважает его, как лидера большого государства.

Ранее Трамп также раскритиковал новый законопроект, представленный Сенатом США. В документе предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, 60,06 из которых пойдут на помощь Украине, а остальное — на защиту американских границ от мигрантов.

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#сша
#война
#дональд трамп
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Шойгу провёл встречу с губернатором Белгородской области Гладковым
Шойгу и Гладков обсудили ситуацию и меры безопасности в Белгородской области
05 февраля 2024, 18:41

Фото: iStock/vladj55

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что встретился с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.
По итогам встречи он рассказал, что была затронута тема текущей обстановки в регионе, а также мер, предпринимаемых для обеспечения безопасности жителей региона, постоянно подвергающегося обстрелам со стороны Украины.

Ранее в этот день Гладков сообщал, что за минувшие сутки украинские войска более 80 раз обстреляли территорию Белгородской области. Удары наносились из разного оружия. В частности, было выпущено 72 снаряда и совершено 11 атак с использованием дронов-камикадзе.

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«Дурак или демократ»: Трамп предположил, кто мог бы проголосовать за проект по Украине
Трамп: Только дурак или демократ проголосует за новый проект по Украине
05 февраля 2024, 18:25

Фото: iStock/ValleraTo

Только дурак или демократ мог бы проголосовать за новый проект, представленный американским правительством по Украине, с таким заявлением выступил бывший американский лидер Дональд Трамп на своей странице Truth Social.
5 февраля Сенат Соединённых Штатов выдвинул новый законопроект, объединивший средства на помощь Украине и на защиту американской границы. Всего планируется выделить 118,28 миллиарда долларов, 60,06 из которых будут направлены в помощь Вооружённым силам Украины. Документ ждёт подписи американского Конгресса.

«Только дурак или радикальный левый демократ будет голосовать за этот чудовищный законопроект», — заявил Трамп.

По его словам, Америке необходим отдельный проект по защите границ, который не будет привязан ни к какой иностранной помощи.

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#сша
#украина
#законопроект
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Залужный согласился со своей отставкой и в ближайшее время переедет в Великобританию
Залужный согласился с отставкой и должностью посла в Великобритании
05 февраля 2024, 18:07

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный согласился со своей отставкой и уедет послом в Великобританию, об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.
«Хочу сказать, что, по моей информации, Залужный согласился на должность посла в Великобритании. Скорее всего, он туда и поедет, а мы знаем, что люди, которые отправлялись послами, — это политическая пенсия, назад уже никто никогда не возвращался, такая традиция на Украине», — рассказал Шевченко.

При этом, по словам депутата, если Залужный всё же решит остаться на Украине, то у него есть шанс построить отличную политическую карьеру.

Шевченко отметил, что отставки главнокомандующего можно ожидать в ближайшие пару дней.

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#сво
#великобритания
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В Венгрии сомневаются в целесообразности расширения санкций против России
Сийярто: Венгрия не поддержит санкции по энергетики, атому и внешним связям ЕС
05 февраля 2024, 17:43

Фото: iStock/syahrir maulana

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не будет поддерживать санкции, касающиеся энергетического сектора, атомной промышленности и внешних отношений ЕС.
В своем видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook*, Сийярто подчеркнул, что Венгрия рассматривает политику санкций как неудачную и не видит смысла в их дальнейшем принятии.

«Позиция Венгрии в отношении санкций однозначна: мы видим, что политика санкций провалилась, поэтому не видим смысла в дальнейшем принятии санкций... Венгрия не примет никакого рода санкций, касающихся энергетики, атомной промышленности и угрожающих внешним отношениям ЕС с другими странами», — сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.

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#венгрия
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«Остановитесь»: Американский эксперт призвал задуматься об изъятии российских активов
Макгрегор: После изъятия активов РФ другие страны не будут хранить деньги в США
05 февраля 2024, 17:04

Фото: iStock/rarrarorro

Многие страны перестанут хранить свои деньги в США, если Штаты примут решение об изъятии российских активов, об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью для Стивена Гарднера.
«Послушайте, мы собираемся изъять 300 миллиардов долларов активов, которые принадлежат России, а затем незаконно передать их Украине, преступному режиму Зеленского. Просто остановитесь и задумайтесь», — прокомментировал происходящее Макгрегор.

По мнению эксперта, такие страны как Индия, Китай, Бразилия, Саудовская Аравия и многие другие могут задаться вопросом — «а стоит ли хранить деньги в облигациях страны, которая может изъять их в случае конфликта».

Макгрегор убеждён, что своими манипуляциями с российскими активами Вашингтон сам загоняет себя в ловушку.

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#сша
#россия
#деньги
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В Московской области начали выдавать буклеты и листовки для информаторов
05 февраля 2024, 16:42

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Территориальные избирательные комиссии Московской области 5 февраля начали получать информационные материалы, которые будут использовать во время поквартирного и подомового обхода информаторы о предстоящих президентских выборах. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Информационные буклеты и листовки печатают в Подольской типографии. Они будут в сумке у каждого информатора», – говорится в телеграм-канале Московской областной избирательной комиссии
Ранее сообщалось, что адресное информирование жителей Подмосковья о предстоящем голосовании будет проходить с 17 февраля до 7 марта. Все информаторы прошли обучение.

Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут проводить три дня – с 15 по 17 марта.

В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.

Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ смогут жители 28 регионов, в том числе Подмосковья.

Если планы избирателя изменились, заявление на участие в ДЭГ можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки.

Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

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#выборы
#подмосковье
#московская область
#голосование
#президент
#россия
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Bloomberg: В Кремле обсуждают возможность интервью Путина Такеру Карлсону
05 февраля 2024, 16:40

Фото: Сайт Кремля

В Кремле обсуждают возможность интервью российского лидера Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном, об этом сообщает Bloomberg.
«Интервью с Путиным обсуждается», — пишет агентство, ссылаясь на слова знакомого с ситуацией источника.

При этом, ранее на аналогичный вопрос ответил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Говоря о перспективе интервью главы РФ для Карлсона Песков заявил, что пока не владеет такой информацией. Однако, спикер Кремля подчеркнул, что в российском правительстве всегда рады иностранным журналистам.

Сегодня же Дмитрий Песков объяснил журналистам, что ему неизвестно о запрете ношения радуги в России.

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#владимир путин
#дмитрий песков
#сша
#интервью
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