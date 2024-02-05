Автомобиль журналиста Карлсона выехал из администрации президента

Видео: РИА Новости
Территорию администрации президента России покинул автомобиль, на котором, вероятно, перемещается американский журналист Такер Карлсон. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что чёрный фургон сначала заехал на территорию администрации, а затем покинул её в районе 18:10.
Первый раз американского журналиста заметили в России, во время балета «Спартак» в Большом театре, о чём писал Telegram-канал Mash. Предполагается, что бывший ведущий Fox News приехал в Россию для того, чтобы взять интервью у российского президента Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что Такера пригласили принять участие в популярном шоу на телеканале ТНТ. Об этом писало «Радио 1».
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Первый раз американского журналиста заметили в России, во время балета «Спартак» в Большом театре, о чём писал Telegram-канал Mash. Предполагается, что бывший ведущий Fox News приехал в Россию для того, чтобы взять интервью у российского президента Владимира Путина.
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Анастасия Чинкова