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Российские войска уничтожили американский танк Abrams под Авдеевкой, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что российский беспилотник «Ланцет» атаковал M1A1SA Abrams в районе села Соловьево.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили танк Abrams на Авдеевском направлении. Также были уничтожены две боевые машины пехоты, девять автомобилей и две американские гаубицы M777.
Впервые Abrams был уничтожен в зоне СВО в конце февраля. Бойцы 15-й мотострелковой Александрийской бригады также захватили M1A2 Abrams в селе Бердычи к северо-западу от Авдеевки.
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Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Впервые Abrams был уничтожен в зоне СВО в конце февраля. Бойцы 15-й мотострелковой Александрийской бригады также захватили M1A2 Abrams в селе Бердычи к северо-западу от Авдеевки.
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Александр Климов