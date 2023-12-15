Байден и Эрдоган обсудили перспективы Палестины

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Президент США Джо Байден и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили поставки гумпомощи в сектор Газа, а также перспективы палестинского населения. Об этом пишет РИА Новости.
«Лидеры обсудили усилия по увеличению гуманитарной поддержки в Газе и защиту гражданского населения, а также необходимость политического горизонта для палестинского народа», — цитирует агентство заявление Белого дома.
Байден также указал Эрдогану на поддержку со стороны Вашингтона права Израиля на самооборону.
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