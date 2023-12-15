Сенат США отказался уходить на рождественские каникулы

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Сенат конгресса США отказался уходить на рождественские каникулы, чтобы продолжить работу над помощью Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера.
«Американские сенаторы решили отложить каникулы, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине», — цитирует агентство слова Шумера.
Отмечается, что палата представителей, в свою очередь, не поддержала данное предложение и вернётся к работе в январе.
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