Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский покинул США без дополнительной финансовой помощи. Об этом он написал в соцсети X.



«Катастрофа продолжается для Зеленского, который покидает США с пустыми руками! Ноль дополнительной финансовой помощи: из крана больше не течет! Все кончено!», — говорится в публикации.



​Кроме того, политик напомнил об отчаянном шаге украинского лидера



Филиппо также напомнил об отчаянном шаге Зеленского, который назвал "марионетками" президента России Владимира Путина тех, кто отказывается финансировать Украину. По мнению политика, Франция также должна прекратить поддерживать киевский режим.





Диана Аванесян