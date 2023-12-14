Байден прокомментировал принятие резолюции о расследовании по импичменту

Фото: The White House
Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы, инициирующие расследование в рамках процедуры импичмента против него, используют ложь и нападают на него.
Глава государства выразил разочарование действиями представителей Республиканской партии, отметив, что они фокусируются на политических интригах, вместо решения реальных проблем, стоящих перед страной.
В заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, Байден описал расследование как «безосновательный политический трюк», который отвлекает законодателей от решения насущных проблем общества.
Ранее Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, предписывающую дальнейшее расследование по делу об импичменте президента. Это решение позволяет вызвать различные лица для дачи показаний и расширяет ходатайства по проведению расследования.
Инициированное расследование импичмента касается вопросов, связанных с возможной выгодой, которую мог получить Байден от деловых операций, связанных с его сыном Хантером, а также другими вопросами.
В сентябре бывший спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил о начале расследования по импичменту Байдена. Инициатива Маккарти по расследованию была односторонней и не включала голосование в палате.
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В заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, Байден описал расследование как «безосновательный политический трюк», который отвлекает законодателей от решения насущных проблем общества.
Инициированное расследование импичмента касается вопросов, связанных с возможной выгодой, которую мог получить Байден от деловых операций, связанных с его сыном Хантером, а также другими вопросами.
В сентябре бывший спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил о начале расследования по импичменту Байдена. Инициатива Маккарти по расследованию была односторонней и не включала голосование в палате.
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Артем Кузьмин