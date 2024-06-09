Байден и Макрон поддержали использование прибыли от российских активов Киевом

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Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден поддержали использование Киевом прибыли от российских активов. Информация опубликована на сайте Белого дома.
Отмечается, что лидеры двух государств обязуются поддерживать усилия Евросоюза и стран «Большой семерки» по получению прибыли от иммобилизованных российских суверенных активов в пользу Украины. Президенты Франции и США обеспокоены поставками оружия РФ, в особенности из Ирана и Северной Кореи.
Главы государств также переживают из-за якобы покупкой Россией «материалов и компонентов двойного назначения для военного производства» из КНР.
Ранее вице-премьер Австралии Ричард Марлз заявил, что руководство страны продолжает изучать вопрос действий с замороженными в стране российскими активами, чтобы их можно было использовать в интересах Украины.
Напомним, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что желающим присвоить российские зарубежные активы следует помнить, что в России тоже есть западные деньги.
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Главы государств также переживают из-за якобы покупкой Россией «материалов и компонентов двойного назначения для военного производства» из КНР.
Ранее вице-премьер Австралии Ричард Марлз заявил, что руководство страны продолжает изучать вопрос действий с замороженными в стране российскими активами, чтобы их можно было использовать в интересах Украины.
Напомним, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что желающим присвоить российские зарубежные активы следует помнить, что в России тоже есть западные деньги.
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Екатерина Коршунова