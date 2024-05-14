Блинкен заявил о намерениях США «захватить» российские активы

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu
Соединённые Штаты намерены воспользоваться полномочиями, переданными Конгрессом, для конфискации российских активов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Киеве.
Он пояснил, что Конгресс США дал властям полномочия для «захвата» российских замороженных активов. Эти полномочия будут использованы, отметил Блинкен.
Также он добавил, что США планируют совместно со странами «Большой семерки» (G7) работать над изъятием российских активов с их дальнейшей передачей Украине.
Ранее в этот день сообщалось, что Блинкен с рабочим визитом прибыл в Киев, где намерен выразить солидарность США с Украиной. В ходе своей поездки он собирается послать украинцам, переживающим тяжёлые времена, серьёзный сигнал уверенности.
Читайте также:
Блинкен сообщил о поступлении на Украину оружия из нового пакета помощи США
Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев
Блинкен: США делают всё возможное для ускорения военных поставок Киеву
Также он добавил, что США планируют совместно со странами «Большой семерки» (G7) работать над изъятием российских активов с их дальнейшей передачей Украине.
Ранее в этот день сообщалось, что Блинкен с рабочим визитом прибыл в Киев, где намерен выразить солидарность США с Украиной. В ходе своей поездки он собирается послать украинцам, переживающим тяжёлые времена, серьёзный сигнал уверенности.
Читайте также:
Блинкен сообщил о поступлении на Украину оружия из нового пакета помощи США
Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев
Блинкен: США делают всё возможное для ускорения военных поставок Киеву
Анастасия Чинкова