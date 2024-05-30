Глава Эстонии Карис принял закон, который позволит использовать активы РФ

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Президент Эстонии Алар Карис утвердил принятый парламентом закон, позволяющий республике использовать замороженные активы РФ. Об этом сообщила эстонская телерадиовещательная компания ERR.
«В качестве возмещения убытков может быть передано и использовано имущество только тех, чья причастность к совершению противоправного деяния или содействие совершению противоправного деяния установлены», — передает портал слова Криса.
15 мая парламент Эстонии принял закон об использовании замороженных активов РФ для «восстановления Украины».
Ранее сообщалось, что департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники якобы сняли разграничительные буи на реке Нарва. В сообщении ведомства говорится, что в ночь на 23 мая российские пограничники сняли буи, которые были необходимы для разграничения судоходных путей. Отмечается, что расположение буев на реке может меняться каждую весну. По сообщениям ведомства, в этому году Россия не была согласна с предложенными местами размещения порядка половины из предусмотренных 250 буев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова