В Белом доме опасаются, что правительство США в январе ждет частичный шатдаун

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Глава административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг сообщила, что американское правительство в этом месяце может столкнуться с частичной приостановкой работы, так как Белый дом и конгресс по-прежнему не договорились об уровне расходов на текущий год. Об этом Янг рассказала в рамках семинара для прессы, организованном на площадке газеты Christian Science Monitor.
Янг отметила, что сохраняет оптимистичный настрой, однако после 20 января считает перспективу согласования расходов несколько пугающей. Она также завила о том, что ее беспокоят обсуждения, которые происходят между Белым домом и Конгрессом.
По информации ведущих средств массовой информации США, шансы на приостановку работы американского правительства после 20 января являются достаточно высокими.
Напомним, в октябре прошлого года запрос президента США Джо Байдена к Конгрессу о двадцати четырех миллиардах помощи Украине был близок к тому, чтобы вызвать шатдаун в правительстве.
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По информации ведущих средств массовой информации США, шансы на приостановку работы американского правительства после 20 января являются достаточно высокими.
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Екатерина Коршунова