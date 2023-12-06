Байден может забыть про переизбрание в случае краха Украины

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Падение Украины, которое может произойти без поддержи США значительно уменьшит шансы действующего американского президента Джо Байдена на переизбрание. Так пишет The Hill.
«Теперь Байден, как и Украина, оказались во власти буксующего конгресса и его внутренних распрей. Кошмарный крах еще одного американского союзника, даже если непосредственной тому причиной станут республиканцы, катастрофически подорвет шансы Байдена на переизбрание», — говорится в статье.
В материале также упоминается неудачный вывод американских войск, когда рухнул поддерживаемый США режим в Афганистане. Те события стали болезненным ударом по рейтингу действующего лидера США.
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Элина Позднякова