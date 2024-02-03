Байден нецензурно выругался после шутки Трампа над мужем Нэнси Пелоси

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Американский президент Джо Байден в частных беседах неоднократно давал грубые характеристики бывшему главе Белого дома Дональду Трампу. Случалось ему использовать и нецензурную лексику, что резко противоречит его публичному образу.
Немалое неудовольствие американского президента вызывают также одобрительные высказывания Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина. Журналисты отмечают, что Байден проявляет в настоящее время подлинную ненависть по отношению к своему конкуренту, а его агрессивные и непечатные высказывания идут в разрез с публичным имиджем президента США, который на словах стремится к снижению уровня резкости и грубости в политике.
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Александр Бойцов