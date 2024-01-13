Байден продолжает пугать американских детей

Фото: официальный сайт Кремля
Президент США Джо Байден во время своего визита в Пенсильванию напугал девочку-подростка своим поведением в кафе. Очевидцы поделились кадрами инцидента в соцсети Х.
На видео глава Америки подходит к подростку и начинает внимательно ее разглядывать. В этот момент девочка оборачивается и с недоумением на лице отшатывается от Байдена. Судя по реакции президента, он и сам не понял, зачем это сделал.
Общественность и ранее обращала внимание на странное поведение Байдена с детьми. Так, в октябре минувшего года Байден дал странный совет девочке о серьезных отношениях с мужчинами до 30 лет. А в мае 2021 года американский президент сделал неловкий комплимент маленькой девочке, сравнивая ее с 19-летней леди. После этого инцидента граждане Штатов начали критиковать Байдена в соцсетях, используя хештег «стрёмный Джо».
В июле 2023 года Байден перед своим отъездом из Финляндии попытался укусить за плечо маленькую девочку, но потерпел неудачу. Такое поведение американского президента вызвало массу гневных комментариев. Например, политический сатирик Тим Янг назвал действия Байдена «отвратительным педофилическим поведением», выразив недоумение по поводу того, зачем лидер США вообще полез к постороннему ребенку.
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Общественность и ранее обращала внимание на странное поведение Байдена с детьми. Так, в октябре минувшего года Байден дал странный совет девочке о серьезных отношениях с мужчинами до 30 лет. А в мае 2021 года американский президент сделал неловкий комплимент маленькой девочке, сравнивая ее с 19-летней леди. После этого инцидента граждане Штатов начали критиковать Байдена в соцсетях, используя хештег «стрёмный Джо».
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Артем Путинцев