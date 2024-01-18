Байден заявил, что сфотографировался с женщиной, которой не было

Фото: сайт Белого дома
Президент США Джо Байден рассказал, как на одном из мероприятий сфотографился с женщиной, которая в это время находилась в другом штате. Об этом пишет РИА Новости.
«Хочу упомянуть конгрессвумен Дебору Росс. Где Дебора? Я с ней только что сфотографировался, наверное, поэтому она ушла», — заявил американский лидер в ходе мероприятия в штате Северная Каролина.
Байден сразу уточнил, что Дебора Росс не смогла прийти, так как находится сейчас в Вашингтоне.
«Я перепутал», — добавил президент.
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Диана Аванесян