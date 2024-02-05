Байден нецензурно высказался о Нетаньяху, но в Белом доме это отрицают

Фото: сайт Кремля
Газета Politico утверждает, что президент США Джо Байден нецензурно высказался о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху, но в Белом доме этот инцидент отрицают.
Как пишет издание, Байден, как и все другие демократы, с подозрением относится к израильскому политику.
По словам источников газеты, которые общались с президентом, он в частном порядке назвал Нетаньяху «чёртовым плохим парнем».
Однако представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что эта информация недостоверна, и Байден не позволил бы себе сказать такое о коллеге, с которым у него сложились уважительные отношения.
Ранее газета Politico сообщала, что Байден за закрытыми дверьми активно использует нецензурную лексику. Так, за спиной он называл бывшего президента США Дональда Трампа «больным придурком» и «чёртовым засранцем».
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По словам источников газеты, которые общались с президентом, он в частном порядке назвал Нетаньяху «чёртовым плохим парнем».
Ранее газета Politico сообщала, что Байден за закрытыми дверьми активно использует нецензурную лексику. Так, за спиной он называл бывшего президента США Дональда Трампа «больным придурком» и «чёртовым засранцем».
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Анастасия Чинкова