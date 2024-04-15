Байден обсудил с лидерами Конгресса США удар Ирана по Израилю

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден обсудил нападение Ирана на Израиль с лидерами Конгресса, передает РИА Новости.
В ходе встречи американские лидеры обсудили срочную необходимость согласования палатой представителей новой помощи Израилю.
По словам спикера палаты представителей Майка Джонсона, законопроект о новой финансовой помощи Израилю и Украине может быть внесен уже на этой неделе.
В ночь с 13 на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля».
Позже Иран заявил, что ночная атака была актом самообороны. В ответ Израиль заявил о готовности нанести «значительный и мощный» удар. Тель-Авив предупредил, что его реакция будет решительной и недвусмысленной.
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По словам спикера палаты представителей Майка Джонсона, законопроект о новой финансовой помощи Израилю и Украине может быть внесен уже на этой неделе.
В ночь с 13 на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля».
Позже Иран заявил, что ночная атака была актом самообороны. В ответ Израиль заявил о готовности нанести «значительный и мощный» удар. Тель-Авив предупредил, что его реакция будет решительной и недвусмысленной.
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Александр Климов