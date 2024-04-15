«Парад лицемерия»: Небензя отозвался о заседании СБ ООН по атаке Ирана

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Постоянный представитель России при ООН Небензя назвал экстренное заседание Совета Безопасности ООН по атаке Ирана на Израиль демонстрацией лицемерия и двойных стандартов. Слова Небензи приводит информационное агентство ТАСС.
По словам дипломата, если западная миссия подвергнется нападению, члены СБ ООН «не раздумывая обрушились с ответными мерами и доказывали бы вы зале свою правоту».
Небензя подчеркнул, что сегодняшний Совет Безопасности – это «парад лицемерия и двойных стандартов Запада, за которым даже как-то неудобно наблюдать».
В ночь с 13 на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля».
Позже Иран заявил, что ночная атака была актом самообороны. В ответ Израиль заявил о готовности нанести «значительный и мощный» удар. Тель-Авив предупредил, что его реакция будет решительной и недвусмысленной.
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Небензя подчеркнул, что сегодняшний Совет Безопасности – это «парад лицемерия и двойных стандартов Запада, за которым даже как-то неудобно наблюдать».
В ночь с 13 на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля».
Позже Иран заявил, что ночная атака была актом самообороны. В ответ Израиль заявил о готовности нанести «значительный и мощный» удар. Тель-Авив предупредил, что его реакция будет решительной и недвусмысленной.
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Александр Климов