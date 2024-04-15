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«Парад лицемерия»: Небензя отозвался о заседании СБ ООН по атаке Ирана

15 апреля 2024, 02:03
Фото: iStocl/x-drew

Фото: iStocl/x-drew

Постоянный представитель России при ООН Небензя назвал экстренное заседание Совета Безопасности ООН по атаке Ирана на Израиль демонстрацией лицемерия и двойных стандартов. Слова Небензи приводит информационное агентство ТАСС.
По словам дипломата, если западная миссия подвергнется нападению, члены СБ ООН «не раздумывая обрушились с ответными мерами и доказывали бы вы зале свою правоту».

Небензя подчеркнул, что сегодняшний Совет Безопасности – это «парад лицемерия и двойных стандартов Запада, за которым даже как-то неудобно наблюдать».



В ночь с 13 на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля».

Позже Иран заявил, что ночная атака была актом самообороны. В ответ Израиль заявил о готовности нанести «значительный и мощный» удар. Тель-Авив предупредил, что его реакция будет решительной и недвусмысленной.

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Байден обсудил с лидерами Конгресса США удар Ирана по Израилю
15 апреля 2024, 03:03

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден обсудил нападение Ирана на Израиль с лидерами Конгресса, передает РИА Новости.
В ходе встречи американские лидеры обсудили срочную необходимость согласования палатой представителей новой помощи Израилю.

По словам спикера палаты представителей Майка Джонсона, законопроект о новой финансовой помощи Израилю и Украине может быть внесен уже на этой неделе.

В ночь с 13 на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля».

Позже Иран заявил, что ночная атака была актом самообороны. В ответ Израиль заявил о готовности нанести «значительный и мощный» удар. Тель-Авив предупредил, что его реакция будет решительной и недвусмысленной.

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#израиль
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России предрекли рост числа новых регионов
Медведчук: Политика Зеленского приведет к увеличению числа новых регионов России
15 апреля 2024, 02:47

Фото: РИА Новости/Стрингер

Продолжение нынешней политики президента Украины Владимира Зеленского приведет к дальнейшим территориальным потерям Киева. Об этом в статье «Комсомольской правде» заявил украинский политик Виктор Медведчук.
Он напомнил, что жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей сделали выбор в пользу России, воспользовавшись одной из статей Устава ООН. По словам Медведчука, по такому же пути могут пойти и другие регионы Украины.

«По результатам волеизъявления народа, территории их проживания вошли в состав РФ. И пока Зеленский играет свой последний спектакль, количество новых регионов России будет расти», – предрек Медведчук.

По словам Медведчука, все сменяющие друг друга главы украинского государства обещали одно, а делали совершенно другое. В результате независимость, суверенитет и государственность Украины были «проданы и разбазарены».

По мнению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, государственность Украины вряд ли удастся сохранить. Он подчеркнул, что этот вопрос будет стоять на повестке дня в ближайшее время.

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На Украине высказались о перспективах завершения конфликта
Андрусив: Корейский сценарий – самый реальный итог конфликта на Украине
15 апреля 2024, 01:17

Фото: iStock/3dmitry

Корейский сценарий представляется наиболее реалистичным вариантом завершения конфликта на Украине. О такой возможности рассказал офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Андрусив, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По его словам, существует три варианта завершения конфликта, большинство из которых не выгодны Киеву. Наиболее реалистичным в нынешней ситуации является сценарий с Корейским полуостровом, сказал он.

«К сожалению, с такими союзниками и партнерами нам пока победа не светит, а собственных возможностей и ресурсов нам не хватает. Ведь условия мирного соглашения или перемирия определяют не конкретные идеи, а ситуация на линии фронта», – сказал Андрусив.

Аналогичное мнение высказал бывший командующий европейским силами НАТО Джеймс Ставридис. Он отметил, что конфликт между Россией и Украиной закончится «по сценарию Корейской войны». В то же время переговоры могут состояться после президентских выборов в США.

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#переговоры
#киев
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В США раскрыли дату ответа Израиля на атаку Ирана
WSJ: Израиль планирует ответ Ирану на понедельник, 15 апреля
15 апреля 2024, 01:07

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Израиль может ответить на иранскую атаку в понедельник, 15 апреля, сообщает газета Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на американских и других западных чиновников.
«США и западные чиновники ожидают, что Израиль быстро ответит на иранские атаки, возможно уже в понедельник», – сообщается в материале.

В ночь на 14 апреля иранские военные запустили по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "поверхность-поверхность". Тегеран назвал это ответом на нападение на его консульство в Дамаске 1 апреля. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы защищать Израиль.

Ранее Гутерриш осудил нападение Ирана на Израиль и призвал к немедленному прекращению боевых действий.

В ночь с 13 на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля».

Позже Иран заявил, что ночная атака была актом самообороны. В ответ Израиль заявил о готовности нанести «значительный и мощный» удар. Тель-Авив предупредил, что его реакция будет решительной и недвусмысленной.

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Россия призвала Израиль взять пример с Ирана
Небензя призвал Израиль взять пример с Ирана и отказаться от силовых акций
15 апреля 2024, 00:34

Фото: сайт Кремля

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал Израиль последовать примеру Ирана, который заявляет, что не хочет эскалации напряженности, передает РИА Новости.
«Настоятельно призываем Западный Иерусалим (...) отказаться от практики провокационных силовых акций на Ближнем Востоке, чреватых крайне опасными рисками и последствиями в масштабах всего региона», – заявил он.

Ранее Гутерриш осудил нападение Ирана на Израиль и призвал к немедленному прекращению боевых действий.

В ночь с 13 на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля».

Позже Иран заявил, что ночная атака была актом самообороны. В ответ Израиль заявил о готовности нанести «значительный и мощный» удар. Тель-Авив предупредил, что его реакция будет решительной и недвусмысленной.

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Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта – Гутерриш
15 апреля 2024, 00:07

Фото: iStock/Viktor Sidorov

В настоящее время Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта. Настало время для деэскалации и максимальной сдержанности. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на экстренном заседании Совета Безопасности после иранской атаки на Израиль, сообщает РИА Новости.
«Ближний Восток находится на грани. Народы региона столкнулись с реальной опасностью разрушительного полномасштабного конфликта. Сейчас настало время разрядки и деэскалации», – отметил он.

Ранее Гутерриш осудил нападение Ирана на Израиль и призвал к немедленному прекращению боевых действий.

В ночь с 13 на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля».

Позже Иран заявил, что ночная атака была актом самообороны. В ответ Израиль заявил о готовности нанести «значительный и мощный» удар. Тель-Авив предупредил, что его реакция будет решительной и недвусмысленной.

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#сша
#израиль
#иран
#оон
#нападение
#атака
#война
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США призвали к осуждению атаки Ирана на Израиль
Зампостпреда США Вуд: Все члены СБ ООН должны осудить иранскую атаку на Израиль
14 апреля 2024, 23:54

Фото: iStock/rarrarorro

Заместитель постоянного представителя США Роберт Вуд призвал Совет Безопасности ООН осудить нападение Ирана на Израиль, передает РИА Новости.
«Такая атака беспрецедентна. Мы надеемся увидеть на этом заседании полное осуждение от всех 15 членов этих беспрецедентных атак против Израиля», – отметил дипломат.

Вуд считает, что иранская атака заслуживает ответа. По его словам, США хотят деэскалации.

«Никто не знает, что будет делать Иран. Я не знаю, что Израиль теперь сделает», – сказал он.

Ранее Турция призвала Иран и Израиль избежать большой войны. Министерство иностранных дел заявило, что продолжит усилия по предотвращению глобального конфликта.

В ночь на 14 апреля иранские войска запустили по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на нападение на его консульство в Дамаске 1 апреля.

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#иран
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#израиль
#турция
#оон
#нападение
#атака
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Климкин: Россия обстрелами энергосистемы Украины делает ее ненужной для ЕС
14 апреля 2024, 23:48

Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак

Россия превращает Украину в «чемодан без ручки» для Европы, обстреливая ее энергетическую инфраструктуру. В интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук бывший министр иностранных дел Павел Климкин жестко высказался о будущем Украины, сообщает РИА Новости.
«Это сейчас реально – завалить всю энергетическую систему, сделать слабее, и сделать всю Украину как чемодан без ручки для Европы», – заявил Климкин о будущем страны.

По его словам, Москва придерживается стратегии открытия переговоров с Киевом и превращения Украины в государство, в котором Европейский союз больше не нуждается.

«Это очень четкая логика – переговоры, и завалить нашу евроинтеграцию. Одновременно. Это твикс два в одном», – заключил Климкин.

11 апреля российские войска начали масштабную атаку на энергетические системы Украины. Министерство обороны РФ заявило, что это был ответ на попытки ВСУ атаковать российские объекты нефтегазовой и энергетической отрасли.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака России на энергосистему Украины окажет существенное влияние на ход конфликта.

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В США раскрыли условие завершения украинского конфликта
Риттер: Конфликт на Украине завершится по желанию России
14 апреля 2024, 23:29

Фото: iStock/JARAMA

В интервью YouTube-каналу Dialogue Works бывший сотрудник военной разведки США Скотт Риттер заявил, что украинский конфликт будет разрешен так, как этого хочет Россия.
По словам Риттера, конфликт закончится тогда, когда этого захочет Россия.

«Она единственная обладает голосом, который имеет значение», – сказал он.

Риттер считает, что Украина может капитулировать сейчас и таким образом сохранить жизни людей и защитить инфраструктуру. Для Украины не существует плана «Б», потому что НАТО никогда не отправит войска, сказал он.

По словам бывшего сотрудника американской разведки, союзникам потребуются месяцы, чтобы мобилизовать бригаду, но в течение недели она будет полностью уничтожена. Риттер считает, что Украина «умрет жалкой смертью благодаря Западу».

Ранее Риттер заявил, что Россия в любой момент может уничтожить войска стран НАТО.

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#сво
#россия
#украина
#нато
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