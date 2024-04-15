В США раскрыли дату ответа Израиля на атаку Ирана

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Израиль может ответить на иранскую атаку в понедельник, 15 апреля, сообщает газета Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на американских и других западных чиновников.
«США и западные чиновники ожидают, что Израиль быстро ответит на иранские атаки, возможно уже в понедельник», – сообщается в материале.
В ночь на 14 апреля иранские военные запустили по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "поверхность-поверхность". Тегеран назвал это ответом на нападение на его консульство в Дамаске 1 апреля. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы защищать Израиль.
Ранее Гутерриш осудил нападение Ирана на Израиль и призвал к немедленному прекращению боевых действий.
В ночь с 13 на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля».
Позже Иран заявил, что ночная атака была актом самообороны. В ответ Израиль заявил о готовности нанести «значительный и мощный» удар. Тель-Авив предупредил, что его реакция будет решительной и недвусмысленной.
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Александр Климов