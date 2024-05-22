Байден обвинил Трампа в использовании «языка Гитлера»

Президент США Джо Байден обвинил своего конкурента на предстоящих президентских выборах, экс-главу Штатов Дональда Трампа в использовании «языка Гитлера» из-за опубликованного видео на странице республиканца с упоминанием «единого рейха». Об этом пишет РИА Новости.