Байден обвинил Трампа в использовании «языка Гитлера»

Фото: РИА Новости / Стрингер
Президент США Джо Байден обвинил своего конкурента на предстоящих президентских выборах, экс-главу Штатов Дональда Трампа в использовании «языка Гитлера» из-за опубликованного видео на странице республиканца с упоминанием «единого рейха». Об этом пишет РИА Новости.
«Это тот же парень, который использует язык Гитлера, а не Америки. Неудивительно, когда он около четырех месяцев назад говорил, думаю, может быть, «немного дольше», что Гитлер делал — цитата — «некоторые хорошие вещи», —заявил Байден.Американский лидер добавил, что «речь идет не о моей победе, а о том, чтобы он не победил».
20 мая на странице Трампа в социальной сети Truth Social появилось предвыборное видео «Что ждет Америку дальше?» о том, что произойдет, если он одержит победу на выборах президента в Америке. В записи использовались страницы и заголовки несуществующих печатных изданий. На одном из кадров можно заметить подзаголовок «Промышленный рост значительно увеличен… за счет создания единого рейха».
Запись привлекла внимание американских СМИ и Белого дома. На бывшего президент обрушившись волна резкой критики и обвинений в нацистской риторике. Телеканал CNN отмечает, что риторика политика «сравнима с языком, который использовал Гитлер».
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