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Байден обвинил Трампа в использовании «языка Гитлера»

Байден обвинил Трампа в использовании «языка Гитлера» после скандального видео
22 мая 2024, 01:49
Фото: РИА Новости / Стрингер

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент США Джо Байден обвинил своего конкурента на предстоящих президентских выборах, экс-главу Штатов Дональда Трампа в использовании «языка Гитлера» из-за опубликованного видео на странице республиканца с упоминанием «единого рейха». Об этом пишет РИА Новости.
«Это тот же парень, который использует язык Гитлера, а не Америки. Неудивительно, когда он около четырех месяцев назад говорил, думаю, может быть, «немного дольше», что Гитлер делал — цитата — «некоторые хорошие вещи», —заявил Байден.
Американский лидер добавил, что «речь идет не о моей победе, а о том, чтобы он не победил».



20 мая на странице Трампа в социальной сети Truth Social появилось предвыборное видео «Что ждет Америку дальше?» о том, что произойдет, если он одержит победу на выборах президента в Америке. В записи использовались страницы и заголовки несуществующих печатных изданий. На одном из кадров можно заметить подзаголовок «Промышленный рост значительно увеличен… за счет создания единого рейха».

Запись привлекла внимание американских СМИ и Белого дома. На бывшего президент обрушившись волна резкой критики и обвинений в нацистской риторике. Телеканал CNN отмечает, что риторика политика «сравнима с языком, который использовал Гитлер».

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Зеленский высказался о своей легитимности
Зеленский заявил, что его президентский срок еще не закончился
22 мая 2024, 01:42

Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters заявил, что его президентский срок еще не закончился.
«Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения я собираюсь продолжить (занимать пост президента — ред.)», — утверждает он.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Президентские выборы в стране в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Как утверждает Зеленский, выборы в сейчас «несвоевременны».

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Глава России напомнил, что в конституции соседней страны «есть всякие варианты», которые должен оценить Конституционный суд страны.

Ранее депутат Дмитрий Новиков заявил о необходимости доказательств легитимности Зеленского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Стало лучше»: В США позлорадствовали над гибелью президента Ирана
Блинкен заявил, что иранский народ выиграл из-за гибели президента Раиси
22 мая 2024, 01:11

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что народ Ирана и мир в целом выиграли от гибели в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси. Слова политика передает РИА Новости.
«Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и... не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше», — заявил Блинкен.
Так он ответил на вопрос сенатора Теда Круза, стал ли «мир лучше теперь, когда Раиси мертв».

Он добавил, что в Соединённых Штатах не оплакивают гибель Раиси, а в ООН не стали бы объявлять минуту молчания в память о нем. Стоит отметить, что ранее Госдепартамент выразил соболезнования в связи с гибелью иранского лидера.

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси разбился 19 мая в горах около Азербайджана.

До этого турецкое СМИ указало на странности в крушении вертолета с президентом Ирана. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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Путин охарактеризовал Раиси после гибели
Путин назвал Раиси надежным партнером РФ и человеком слова
22 мая 2024, 00:21

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Президент РФ Владимир Путин выразил признательность главе Ирана Эбрахиму Раиси за его надежность как партнера государства. Слова российского лидера передаёт РИА Новости.
На встрече со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным Путин заявил, что Раиси был надежным и уверенным в себе человеком. Путин добавил, что потеря Раиси стала большой утратой, в первую очередь для Ирана.

«Он был человеком своего слова, и сотрудничество с ним было приятным. Если мы что-то договаривались, всегда можно было быть уверенным, что соглашения будут выполнены», — заявил Путин.
На церемонии прощания с Раиси Москву будет представлять Володин.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси разбился в горах около Азербайджана.

Ранее турецкое СМИ указало на странности в крушении вертолета с президентом Ирана. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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«Приступ безумия»: Захарова о попытке обвинить Россию в покушении Фицо
Захарова высмеяла The Times за теорию о связи РФ с покушением на Фицо
21 мая 2024, 22:58

Фото: сайт МИД РФ

Обвинения РФ в якобы причастности к покушению на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - это приступ безумия. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Телеграм-канале.
«Британский таблоид The Times полагает, что за покушением на председателя правительства Республики Словакия Роберта Фицо стоит Россия. Этим своим приступом безумия поделился колумнист и собкор издания в Братиславе Питер Конради», — написала дипломат.
Захарова отметил, что The Times является первым СМИ, несправедливо обвинившее Россию в причастности к нападению на премьера Словакии.

«В эту газету даже вяленую воблу заворачивать опасно - рыба сойдет с ума», — сыронизировала Захарова.
Фицо был ранен 15 мая в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. После мероприятия глава правительства республики вышел из здания, где проходило совещание, и подошел к собравшимся рядом жителям. В этот момент один из мужчин, который стоял в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот, после чего его задержали дежурившие на месте полицейские.

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На Западе предположили, как закончится сражение за Донбасс
Меркурис: сражение за Донбасс закончится после освобождения РФ Славянска
21 мая 2024, 21:26

Фото: iStock/Evgeny555

Сражение за Донбасс завершится, как только РФ возьмет под контроль Славянск.
Такое мнение британский эксперт Александр Меркурис высказал в своем блоге на YouTube.

По его словам, ситуация для украинских боевиков в зоне специальной операции, особенно в Харьковской области, очень сложная, поскольку ВС РФ достигли существенных результатов и продолжают продвигаться вперед.

В последние месяцы ВС РФ нанесли украинской армии в зоне проведения СВО серьезные поражения, освободив такие ключевые населенные пункты, как Авдеевка, Марьинка и Очеретино, а также большое число селений в Донбассе.

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*признан в России террористом и экстремистом
#вс рф
#донбасс
#спецоперация
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Депутат Новиков заявил о необходимости доказательств легитимности Зеленского
21 мая 2024, 21:01

Фото: РИА Новости/Стрингер

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что ООН должна предъявить доказательства легитимности президентства главы Украины Владимира Зеленского, поскольку срок его полномочий истёк сегодня, 20 мая.
Депутат высказал уверенность в том, что оснований легитимности президента Украины Владимира Зеленского нет.

«Сегодня нет никакой возможности говорить о легитимности Зеленского. Наверное, если господа из ООН выйдут на пресс-конференцию и попытаются объясниться тем, что на международной арене Украина должна иметь представительство, у страны должен быть голос в ООН, но, мне кажется, этот аргумент выглядит слабо, так как если полномочия истекли, то они истекли», — объяснил в беседе с NEWS.ru Новиков.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что срок его полномочий на посту главы государства еще не истёк. По его словам, его «пять лет на посту президента» будут продолжаться, так как в стране объявлено военное положение.

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#украина
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#владимир зеленский
#президент
#политика
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Политолог Рар допустил изменение правил членства в ЕС ради Украины
21 мая 2024, 20:46

Фото: iStock/sinonimas

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что Евросоюз может поменять некоторые из своих правил ради вступления в организацию Украины, а также Молдавии.
«Нельзя исключить, что для Украины и Молдавии будут сделаны исключения из правил. Не исключено, что рано или поздно сам Евросоюз поменяет правила игры. И тогда принятие решений будет происходить не единодушно большинством количеством голосов», — отметил в беседе с NEWS.ru Рар.

По его словам, при нынешних правилах вступление в ЕС Молдавии и Украины нереалистично.

Ранее стало известно о том, что вопреки новым законам ЕС, Варшава стала отклонять беженцев из Украины. Так, польские политики подчеркивают, что страна уже столкнулась с большим наплывом мигрантов и намерена требовать финансирование для усиления границы.

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#правила
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#молдавия
#украина
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Шор раскрыл, какая судьба уготована Молдавии
Шор заявил о незавидной судьбе Молдавии, которую стране уготовила Санду
21 мая 2024, 20:37

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Оппозиционный молдавский политик и бизнесмен Илан Шор высказал мнение о том, что нынешняя власть Молдавии намерена подчинить страну Румынии.
«Молдавии уготована судьба лечь под Румынию. Власти делают страну банкротом, чтобы в ней было невозможно жить, чтобы сказать людям через год: «Ребята, у вас два варианта — либо сдохнете с голоду, либо мы сейчас зайдём в Румынию, нам дадут денег, и вы станете жить лучше, но мы потеряем государство и суверенитет», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шор.

Он назвал такую ситуацию катастрофичной, и выразил уверенность в том, что страна не нужна как таковая Евросоюзу.

С точки зрения самого Шора будущее страны в её независимости и суверенности, в её членстве в ЕАЭС и дружбе и сотрудничестве с Россией, Белоруссией, Казахстаном и другими странами.

Ранее Илан Шор получил российский паспорт.

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#молдавия
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В ФРГ начался второй процесс над «гражданами рейха», планировавшими госпереворот
NTV: в ФРГ начался процесс над планировавшими госпереворот «гражданами рейха»
21 мая 2024, 19:49

Фото: iStock/Zolnierek

Во Франкфурте-на-Майне начался второй процесс над девятью членами подпольной организации «граждан рейха» (Reichsbürger).
Слушания ведутся по делу о госперевороте и вооруженном захвате власти в ФРГ, сообщает NTV.

По данным телеканала, слушания продлятся до января следующего года. Среди организаторов предполагавшегося госпереворота — принц Генрих XIII из немецкого аристократического рода Рейсс. Прокуратура инкриминирует обвиняемым участие в террористической деятельности.

По информации следствия, заговорщики хотели свергнуть власть в Германии. Они не признавали нынешнюю Германию, ее демократические институты и были намерены передать правление Генриху XIII.

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#суд
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