Байден одобрил выделение Украине 200 миллионов долларов

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Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере 200 миллионов долларов, передает Reuters.
Это заявление было сделано во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, который посетил Белый дом.
Байден подчеркнул свою поддержку Украине, обещая продолжить поддерживать страну в борьбе.
Журналистка Экайла Гарднер также уточнила в своем сообщении, что Байден призвал Зеленского сохранять надежду, заверив, что США стоят на стороне Украины.
В ответ Зеленский заявил, что Украина готова к победе и выразил ожидание возможности начать использовать замороженные российские активы, оцененные в 300 миллиардов долларов.
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Байден подчеркнул свою поддержку Украине, обещая продолжить поддерживать страну в борьбе.
В ответ Зеленский заявил, что Украина готова к победе и выразил ожидание возможности начать использовать замороженные российские активы, оцененные в 300 миллиардов долларов.
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Артем Кузьмин