Спикер Палаты представителей Джонсон: граница США с Мексикой важнее Украины

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Спикер Палаты представителей Майк Джонсон впервые провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, после которой он заявил, что первоначально США необходимо заняться проблемой безопасности на границе с Мексикой, передает СNN.
Уточняется, что встреча Джонсона и Зеленского заняла около получаса.
По его словам, Палата представителей не затягивает оказание военной помощи Украине. Этим занимаются в Белом доме и Сенате. Он отметил, что умоляет их провести свою работу качественно, так как время идет, заключил он.
Сейчас Зеленский встречается с президентом США Джо Байденом, который заявил, что одобрил для Киева новый пакет военной помощи на сумму 200 млн долларов.
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«Первым условием любого пакета дополнительных расходов на национальную безопасность является обеспечение нашей собственной национальной безопасности», — сказал Джонсон.
Сейчас Зеленский встречается с президентом США Джо Байденом, который заявил, что одобрил для Киева новый пакет военной помощи на сумму 200 млн долларов.
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Элина Позднякова