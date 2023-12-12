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Названа главная причина печали Байдена

Axios: больше всего Байдена огорчают выдвинутые его сыну Хантеру обвинения
12 декабря 2023, 23:24
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

По информации от Axios, ссылающегося на источники в окружении главы государства, президент США Джо Байден чувствует глубокое раздражение и возмущение из-за атак на своего сына Хантера.

Источники сообщают, что американский лидер убежден, что его участие в выборах 2020 года послужило толчком для критики и обвинений в адрес сына.

Отмечается, что Байден реагирует на отрицательные новости, касающиеся Хантера, с острой чувствительностью, разрешая поднимать эту тему лишь некоторым помощникам президента.

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Спикер Палаты представителей Джонсон: граница США с Мексикой важнее Украины
12 декабря 2023, 22:49

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон впервые провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, после которой он заявил, что первоначально США необходимо заняться проблемой безопасности на границе с Мексикой, передает СNN.
Уточняется, что встреча Джонсона и Зеленского заняла около получаса.

«Первым условием любого пакета дополнительных расходов на национальную безопасность является обеспечение нашей собственной национальной безопасности», — сказал Джонсон.

По его словам, Палата представителей не затягивает оказание военной помощи Украине. Этим занимаются в Белом доме и Сенате. Он отметил, что умоляет их провести свою работу качественно, так как время идет, заключил он.

Сейчас Зеленский встречается с президентом США Джо Байденом, который заявил, что одобрил для Киева новый пакет военной помощи на сумму 200 млн долларов.

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#сша
#безопасность
#встреча
#зеленский
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Назарбаев заявил о близости мира к ядерной катастрофе
Назарбаев заявил, что мир как никогда близок к ядерной катастрофе
12 декабря 2023, 21:29

Фото: iStock/Gerasimov174

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что на сегодняшний день мир как никогда близок к ядерной катастрофе. Об этом Назарбаев сообщил в рамках заседания «Астана клуба», его слова передает пресс-служба.
Назарбаев подчеркнул, что данный вопрос особенно его волнует, так как, по его словам, «наша страна внесла большой вклад в дело ядерного разоружения». Экс-президент напомнил, что в 2019 году он предлагал создать Глобальный альянс лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия.

Ранее бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, эксперт в микробиологии, политолог Игорь Никулин отметил, что мир находится в опасной ситуации из-за распространения ядерного оружия. 

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#ядерное казахстан
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США и Канада добавили в санкционные списки десятки людей и компаний
США ввели санкции против Таврина, Свиблова, Экспобанка и Highland Gold
12 декабря 2023, 20:48

Фото: iStock/AlexLMX

Более 200 компаний и 23 физических лица оказались в новом санкционном списке, который опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами.
Отмечается, что в число компаний и предпринимателей, попавших под рестрикции, входят «Экспобанк», Kismet Capital Group, а также бизнесмены Иван Таврин и Владислав Свиблов.

Ранее сообщалось, что министерство финансов Соединенных Штатов внесло в санкционные списки по РФ и Белоруссии 13 физических лиц и 20 юридических лиц. 

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что санкции продлятся долго. По его словам, США будут продолжать попытки оказывать давление на Россию и на международные отношения.

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#трамп
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В Минобороны Украины высказались об увольнении главкома ВСУ Залужного
Умеров: вопрос об увольнении Залужного не стоит
12 декабря 2023, 20:41

Фото: iStock/Michele Ursi

Вопрос об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного или других украинских командующих не стоит. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
«В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, его раскручивают и снаружи, и внутренне. Мы сегодня были вместе с главкомом, поздравляли командующего Сухопутными войсками. Я всегда шучу по этому вопросу с Валерием Федоровичем, говорю: «Кто на этот раз тебя увольняет?», – пояснил Умеров.

12 декабря Умеров встретился с главкомом Залужным и командующим Сухопутных войск Сырским. В Минобороны Украины пояснили, что Сырский ознакомил Умерова и Залужного с ситуацией на Восточном направлении. Они также обсудили основные потребности ВСУ, усиление фортификаций вдоль всей линии соприкосновения, а также вопросы мобилизации в стране.

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#минобороны
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Трамп прокомментировал предстоящую встречу Зеленского и Байдена
Трамп заявил, что только он может гарантировать избежание третьей мировой войны
12 декабря 2023, 20:27

Фото: РИА Новости/ Кейтлин Оукс

Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя будущую встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена заявил, что под его президентством удастся избежать третьей мировой войны. Об этом говорится в распространенном заявлении Трампа.
Ранее Трамп не раз высказывался о том, что после избрания на новый президентский срок он добьется мирного урегулирования украинского конфликта. По его словам, он предложит условия мирного соглашения, которые будут приемлемыми для одной и другой стороны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в конгресс США уговаривать законодателей не прекращать помощь Украине. Украинского лидера сопровождали лидеры демократической и республиканской фракций в сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл. По завершении своего выступления Зеленский встретится со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.

Во вторник Зеленский встретится с американским президентом Джо Байденом. К визиту украинского лидера в Вашингтон минфин США расширил антироссийские санкции.

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#сша
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#минфин
#владимир зеленский
#трамп
#украина
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«Это все тот же старый хлам»: сенатор высказался о нытье Зеленского в Конгрессе
NYT: Сенатор Шмитт грубо высказался о нытье Зеленского в Конгрессе
12 декабря 2023, 20:13

Фото: iStock/trekandshoot

Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог рассказать ничего нового в рамках встречи с сенаторами и спикером палаты представителей США. Об этом пишет New York Times.
«Это все тот же старый хлам. Здесь нет ничего нового», - сказал Шмитт.

При этом, по информаци CNN, двое других сенаторов заявили, что украинский лидер всеми силами пытался из уверить, что коррупция не является серьезной проблемой на Украине, поэтому не должна становиться препятствием для предоставления американских средств для помощи стране.

«Некоторые (конгрессмены – ред.) сказали, что мы не можем этого сделать, потому что чиновники на Украине будут покупать яхты на эти деньги. Зеленский переубеждал тем, что он проводит реформы, разработанные с МВФ и ЕС», — заявил сенатор-республиканец Том Тиллис. 

Напомним, 12 декабря Зеленский прибыл в конгресс США уговаривать законодателей не прекращать помощь Украине. Прямую трансляцию вел канал CNN. На кадрах трансляции украинского лидера сопровождали лидеры демократической и республиканской фракций в сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл. По завершении своего выступления Зеленский встретится со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. В настоящее время закрытая встреча Зеленского с конгрессменами в Сенате завершена.

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В Нагорном Карабахе погиб российский миротворец
Минобороны РФ: при съезде БТР-82 с горной дороги в Карабахе погиб миротворец
12 декабря 2023, 19:51

Фото: iStock/scaliger

Один российский миротворец погиб 11 декабря при съезде с горной дороги БТР-82 в Нагорном Карабахе, еще двое получили различные травмы. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Одиннадцатого декабря в результате съезда с горной дороги БТР-82 российского миротворческого контингента погиб один военнослужащий ВС РФ, двое – получили травмы средней и тяжелой степени», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что азербайджанская сторона оказала помощь российским силам в оказании помощи пострадавшим миротворцам. В настоящее время военные доставлены в медучреждения, где им оказывается вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по бойцам Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). Об этом в соцсети X сообщили представители миротворческого отряда. Отмечается, что патруль подвергся обстрелу в районе 12 часов. Атака была произведена недалеко от населённого пункта Айтарун в южной части Ливана.

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Полковник Горовой назвал Путина настоящим офицером
12 декабря 2023, 18:44

Фото: РИА Новости/Михаил Терещенко

Председатель Совета мужества и отваги Общероссийской организации «Офицеры России», Герой СССР, полковник Владимир Горовой прокомментировал заявлении президента России Владимира Путина о намерениях выдвигаться на выборах и отметил, что нынешний глава государства обладает исключительными, в том числе и лидерскими, качествами.
«Президент России Владимир Путин — настоящий офицер и ответственный руководитель, который всегда отвечает за свои решения и доводит начатое до конца. В переломный момент истории нашего государства он не мог поступить иначе. Именно этого решения ждали все патриоты России», — приводит Общественная Служба Новостей слова Горового.

Ранее действующий президент России Владимир Путин сообщил своём намерении ещё раз баллотироваться на пост главы государства в 2024. Такое решение российского лидера вызвало смех официального представителя Госдепартамента США Джона Кирби. Впрочем, его улыбка напоминала скорее гримасу.

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Израиль получил поддержку США для наземного входа в Газу, заявил Нетаньяху
Нетаньяху заявил, что Израиль добился от США поддержки по Газе
12 декабря 2023, 18:15

Фото: сайт Кремля

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что власти Израиля добились от партнеров в США полной поддержки по вопросу проведения наземной операции в секторе Газа и снижения международного давления на еврейское государство по этой теме. Об этом Нетаньяху сообщил в видеообращении, распространенном канцелярией главы правительства.
Премьер-министр Израиля отметил, что ценит поддержку Вашингтона. Нетаньяху в своем видеообращении подчеркнул, что Израиль не повторит ошибку соглашений Осло, то есть в секторе Газа по окончании военной операции не будет власти ХАМАС или ФАТХ.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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