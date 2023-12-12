Названа главная причина печали Байдена

Фото: сайт Кремля
По информации от Axios, ссылающегося на источники в окружении главы государства, президент США Джо Байден чувствует глубокое раздражение и возмущение из-за атак на своего сына Хантера.
Отмечается, что Байден реагирует на отрицательные новости, касающиеся Хантера, с острой чувствительностью, разрешая поднимать эту тему лишь некоторым помощникам президента.
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