Байден оговорился и назвал Камалу Харрис «вице-президентом Трампом»

Фото: сайт Белого дома США
На пресс-конференции после саммита НАТО, которую транслировал телеканал C-SPAN, президент Джо Байден поклялся победить Дональда Трампа на президентских выборах.
Он назвал себя наиболее квалифицированным кандидатом, способным победить своего соперника. Байден подчеркнул, что уже однажды побеждал Трампа и намерен сделать это снова.
В то же время он выразил уверенность в лидерских качествах вице-президента Камалы Харрис, но оговорился и перепутал ее с Трампом.
Ранее на саммите Джо Байден также оговорился, перепутав Владимира Зеленского с президентом Украины и предоставив слово российскому лидеру Владимиру Путину.
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В то же время он выразил уверенность в лидерских качествах вице-президента Камалы Харрис, но оговорился и перепутал ее с Трампом.
«Я бы не выбрал вице-президента Трампа на эту должность, если бы не думал, что она подходит для должности президента».
Ранее на саммите Джо Байден также оговорился, перепутав Владимира Зеленского с президентом Украины и предоставив слово российскому лидеру Владимиру Путину.
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Александр Климов