Байден перепутал даты встречи с Путиным и заявил, что знает его 47 лет

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме перепутал дату своего первого саммита с российским лидером Владимиром Путиным. Обращаясь к новым членам Конгресса от Демократической партии, он заявил, что знаком с Путиным более 47 лет.
Байден также путался в деталях своей первой встречи с российским президентом, упоминая противоречивые даты — до и после своей инаугурации в январе 2021 года.
Единственная очная встреча Байдена и Путина как глав государств состоялась в Женеве в июне 2021 года. До этого лидеры общались по видеосвязи и телефону.
В прошлом Байден уже утверждал, что знает Путина более 40 лет. Конечно, это вызывает сомнения, учитывая биографию российского президента. В конце 1970-х Байден действительно посещал СССР как сенатор, но тогда Путину было около 30 лет, и он работал в структурах КГБ, находясь в ГДР.
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«Я знаю Путина более 47 лет. Помню, как я встретился с ним в период между тем, как мы были избраны, и прежде, чем были приведены к присяге. Или сразу после. Нет, простите, до этого. Нет, все верно, сразу после вступления в должность, в начале февраля», — утверждал Байден на выступлении по телеканалу C-SPAN.
Единственная очная встреча Байдена и Путина как глав государств состоялась в Женеве в июне 2021 года. До этого лидеры общались по видеосвязи и телефону.
В прошлом Байден уже утверждал, что знает Путина более 40 лет. Конечно, это вызывает сомнения, учитывая биографию российского президента. В конце 1970-х Байден действительно посещал СССР как сенатор, но тогда Путину было около 30 лет, и он работал в структурах КГБ, находясь в ГДР.
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Мария Моисеева