Три машины столкнулись в Амурской области: есть жертвы

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В Амурской области на трассе «Амур» вблизи ЗАТО Циолковский произошло столкновение трех автомобилей. В результате два человека погибли, трое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Авария случилась утром на 1 347-м километре автодороги. Участниками столкновения стали автомобили Mitsubishi Canter, Toyota Chaser и Nissan Tiida. Пострадавшие с травмами были госпитализированы, обстоятельства происшествия уточняются.
Предварительно причиной аварии назван выезд одного из автомобилей на встречную полосу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
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Предварительно причиной аварии назван выезд одного из автомобилей на встречную полосу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что четыре бытовки сгорели при пожаре в Новой Москве. Один человек погиб.
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Мария Моисеева