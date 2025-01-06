Российский актер Юра Борисов не получил «Золотой глобус»

Юрий Борисов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
На 82-й церемонии вручения премии «Золотой глобус», проходившей 5 января в Лос-Анджелесе, награду за лучшую мужскую роль второго плана получил Киран Калкин за свою работу в комедии «Настоящая боль» (2024). Среди претендентов на эту номинацию был также российский актер Юра Борисов, сыгравший в фильме «Анора» (2024).
В категории также участвовали Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») и Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»).
«Золотой глобус», учрежденный Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, является одной из самых престижных премий в кино и телевидении, уступающей по значимости лишь «Оскару».
Награда ежегодно вручается в десятках категорий, включая кинематограф и телевидение.
У фильма «Анора» две номинации — за «Лучший сценарий» и «Лучший режиссер». Режиссером картины выступил американец Шон Бейкер, а в актерский состав вошли российские звезды Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Ранее фильм завоевал главную награду на 77-м Каннском кинофестивале.
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«Золотой глобус», учрежденный Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, является одной из самых престижных премий в кино и телевидении, уступающей по значимости лишь «Оскару».
Награда ежегодно вручается в десятках категорий, включая кинематограф и телевидение.
У фильма «Анора» две номинации — за «Лучший сценарий» и «Лучший режиссер». Режиссером картины выступил американец Шон Бейкер, а в актерский состав вошли российские звезды Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Ранее фильм завоевал главную награду на 77-м Каннском кинофестивале.
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Мария Моисеева