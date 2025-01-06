Российский актер Юра Борисов не получил «Золотой глобус»

На 82-й церемонии вручения премии «Золотой глобус», проходившей 5 января в Лос-Анджелесе, награду за лучшую мужскую роль второго плана получил Киран Калкин за свою работу в комедии «Настоящая боль» (2024). Среди претендентов на эту номинацию был также российский актер Юра Борисов, сыгравший в фильме «Анора» (2024).