Байден предупредил Украину о предстоящей тяжелой зиме

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Украину ждет тяжелая зима, предупредил американский лидер Джо Байден на пресс-конференции в Берлине. Об этом сообщает Agence France-Presse.
Байден отметил, что в предстоящие холода никому не следует расслабляться. Лидер Соединенных Штатов призвал зарубежных союзников по Североатлантическому альянсу продолжать военную помощь Украине.
Байден добавил, что НАТО «остается сильной и более единой, чем когда-либо».
Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что зима этого года может стать самой тяжелой в истории Украины. С весны 2024 года Украина потеряла около половины мощностей производства электроэнергии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Байден добавил, что НАТО «остается сильной и более единой, чем когда-либо».
Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что зима этого года может стать самой тяжелой в истории Украины. С весны 2024 года Украина потеряла около половины мощностей производства электроэнергии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова