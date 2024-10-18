Байден едва не присвоил ликвидацию главы ХАМАС Яхьи Синвара США

Джо Байден (сайт Кремля)
Президент США Джо Байден чуть не присвоил Вашингтону ликвидацию главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Слова заокеанского лидера приводит Белый дом.
«Сегодня хороший день для мира. Мы взяли Син… Я позвонил Биби (премьер-министру Израиля Биньямину - ред.) Нетаньяху, чтобы поздравить его с взятием Синвара», — сказал Байден журналистам по прибытию в ФРГ на встречу с мировыми лидерами.Перед этим в Госдепе США заявляли, что американская сторона считала главу ХАМАС главным препятствием, чтобы завершить конфликт между Палестиной и Израилем. При этом подчеркивалось, что о сроках прекращения конфликта Вашингтон говорить не готов.
Израиль начал операцию «Железные мечи» 7 октября 2023 года в ответ на проникновение боевиков ХАМАС в приграничье.
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