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Байден едва не присвоил ликвидацию главы ХАМАС Яхьи Синвара США

18 октября 2024, 13:28
Джо Байден (сайт Кремля)

Джо Байден (сайт Кремля)

Президент США Джо Байден чуть не присвоил Вашингтону ликвидацию главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Слова заокеанского лидера приводит Белый дом.
«Сегодня хороший день для мира. Мы взяли Син… Я позвонил Биби (премьер-министру Израиля Биньямину - ред.) Нетаньяху, чтобы поздравить его с взятием Синвара», — сказал Байден журналистам по прибытию в ФРГ на встречу с мировыми лидерами.
Перед этим в Госдепе США заявляли, что американская сторона считала главу ХАМАС главным препятствием, чтобы завершить конфликт между Палестиной и Израилем. При этом подчеркивалось, что о сроках прекращения конфликта Вашингтон говорить не готов.



Израиль начал операцию «Железные мечи» 7 октября 2023 года в ответ на проникновение боевиков ХАМАС в приграничье.

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В МИД РФ раскрыли последствия убийства главы ХАМАС
МИД РФ об убийстве главы ХАМАС Синвара: замена уже нашлась
18 октября 2024, 13:46

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Убийство главы ХАМАС Яхьи Синвара в газе Синвара вряд ли скажется на ситуации в регионе, замена ему уже нашлась, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. По его словам, движение возглавит Халед Машаль.
«Уже не первый раз происходят такие драматические события. Находится всегда замена и уже нашлась. Я так понимаю, что Халед Машаль, который когда-то и до Исмаила Хания возглавлял уже ХАМАС, сейчас опять возглавит ХАМАС», — пояснил он.
Напомним, 17 октября в секторе Газа израильские военные ликвидировали главу ХАМАС Яхью Синвара. Эту информацию 17 октября распространила государственная телерадиокомпания Kan, ссылаясь на источник, позже ее подтвердили в ЦАХАЛ и опубликовали видео, на котором виден глава палестинского движения, снятое дроном всего за несколько минут до его ликвидации.

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США удвоят производство ракетных двигателей
Defense One: США удвоят производство ракетных двигателей на фоне поставок ВСУ
18 октября 2024, 13:18

Фото: iStock/Austin Nooe

Американская оборонно-промышленная компания Northrop Grumman намерена удвоить объемы производства ракетных двигателей в год для восполнения Пентагоном запасов вооружений после поставок Украине. Об этом информирует издание Defense One.
Согласно информации источника, предприятие готовится увеличить годовое производства твердотопливных ракетных двигателей до 14 тысяч единиц. При том, что в течение последних нескольких лет компания выпускала порядка 5-6 тысяч двигателей ежегодно.

Как отметил руководитель одного из подразделений концерна Гордон Лопрести, спрос диктует необходимость увеличивать производство. Northrop Grumman установила «отличные партнерские отношения с правительством Соединенных Штатов», что позволит добиться намеченных целей.

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ЦАХАЛ опубликовала кадры с дрона с последними минутами главы ХАМАС Синвара
18 октября 2024, 13:09

Фото: iStock/Tomas Ragina

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала видео, на котором виден глава палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар, снятые дроном всего за несколько минут до его ликвидации.
На видео видно, как дрон залетает внутрь полуразрушенного дома. В помещении находится раненый Синвар, однако лицо мужчины закрыто. Лидер ХАМАС попытался сбить БПЛА палкой, но промахнулся.

По предварительной информации, чуть позже Синвар был убит выстрелом снайпера в голову.

Напомним, 17 октября в секторе Газа израильские военные ликвидировали главу ХАМАС Яхью Синвара. Эту информацию 17 октября распространила государственная телерадиокомпания Kan, ссылаясь на источник.

Ранее сообщалось, что ВВС атаковали десятки бойцов ХАМАС и «Исламского джихада», которые, по данным военных, действовали в здании школы на севере анклава.

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Путин обсудит сотрудничество государств с президентом ОАЭ
18 октября 2024, 13:07

Владимир Путин (Фото: Сайт Кремля)

Двустороннее сотрудничество РФ и ОАЭ обсудят президент Владимир Путин и его коллега Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, сообщили в Кремле. Лидеры также поговорят о происходящем на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
«…Будут рассмотрены состояние и перспективы развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальные вопросы международной повестки дня…» — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что российский лидер выступил на деловом форуме БРИКС, в котором принимают участие известные предприниматели стран-участниц объединения.

Путин подчеркнул, что ими ведется успешное сотрудничество и разработка проектов в различных сферах: промышленной, энергетической, цифровой, а также инфраструктурной и сельскохозяйственной.

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#мир
#россия
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#новости
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Путин выступил на открытии пленарной сессии делового форума БРИКС
18 октября 2024, 12:37

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выступил на открытии пленарной сессии делового форума БРИКС, отметив солидный состав участников, среди которых ведущие бизнесмены из всех государств объединения. В своей вступительной речи он указал, что компании стран объединения успешно сотрудничают и разрабатывают совместные проекты в промышленности, энергетике, инфраструктуре, сельском хозяйстве и цифровой экономике.
Он также обратил внимание, что на форум прибыли предприниматели из тех стран, которые вступили в БРИКС только в этом году — из Саудовской Аравии, Ирана, Египта, Эфиопии, Объединенных Арабских Эмиратов. Российский лидер подчеркнул, что Россия в роли председателя объединения поможет всем новоприбывшим странам включиться в механизмы БРИКС.

Президент напомнил, что российское председательство проходит под общим девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Потому Россия провела более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит БРИКС запланирован в Казани 22–24 октября.

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Китай опроверг поставки оружия сторонам конфликта на Украине
МИД Китая: Пекин не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта на Украине
18 октября 2024, 12:23

Фото: iStock/Sky_Blue

Китай не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта на Украине и призывает США перестать использовать ситуацию для очернения и давления на Пекин, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Таким образом она прокомментировала введение американских санкций против китайских компаний, которые якобы связаны с используемыми российскими войсками беспилотниками.
«Китай никогда не предоставлял летальное оружие ни одной из сторон украинского конфликта, Пекин строго контролирует экспорт продукции двойного назначения, включая дроны, а также выступает против использования гражданских беспилотников в военных целях», — пояснила она.
Мао Нин добавила, что Китай призывает США перестать пользоваться украинским конфликтом для очернения и давления на Китай, а также перестать без разбора вводить незаконные односторонние санкции.

Она также подчеркнула, что Китай будет всеми способами защищать права и интересы своих граждан.

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В РФ призвали ООН отреагировать на ликвидацию главы ХАМАС Яхьи Синвара
Сенатор Карасин: ООН должна заявить о неприятии кровопролития на Ближнем Востоке
18 октября 2024, 11:57

Фото: istockphoto/Askolds

Международное сообщество должно заявить, что не приемлет конфликт на Ближнем Востоке. Такое мнение в беседе с изданием «Лента.ру» выразил сенатор Григорий Карасин. Таким образом он отреагировал на ликвидацию руководителя палестинской радикальной группировки ХАМАС Яхьи Синвара.
«Силовыми методами, методами расправ, которые продолжаются уже многие месяцы, Израиль не достигнет поставленных целей таким образом, чтобы их приняло международное сообщество», — сказал глава комитета СФ по международным вопросам.
Он подчеркнул, что израильское руководство должно услышать ООН. Ранее сообщалось, что лидера ХАМАС ликвидировали в Газе.

Перед этим в США рассказали, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала руководителя ХАМАС.

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Медведев похвалил Трампа за критику Зеленского
Медведев назвал важными слова Трампа о вине Зеленского в украинском конфликте
18 октября 2024, 11:44

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал важными слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский виноват в начале конфликта на Украине. Об этом он заявил в своем телеграм-канале. По его словам, это признание ничего не изменит, но является важным в будущем.
«Трамп стал первым экс-президентом США и кандидатом в президенты, который признал, что прямую ответственность за военный конфликт между Россией и Украиной, а вернее говоря — за гражданскую войну, несет грязно-зеленая наркотическая мразь, которую окормляет Запад и которая утратила всяческую легитимность», — написал он.
Медведев также подчеркнул, что эти слова Трампа никак не скажутся на политике США, если он сможет вернуться в Белый дом, однако достаточно лишь констатации этого факта, которая будет важна в будущем.

Ранее Трамп на подкасте PBD заявил, что Зеленский ответственен за начало конфликта на Украине и мог его прекратить. Он также снова назвал лидера киевского режима один из величайших продавцов, который выбивал сотни миллиардов долларов после каждого визита в США. Он добавил, что ему жаль украинцев и он хочет им помочь, но «Зеленский никогда не должен был позволить этой войне начаться». Вдобавок он назвал украинский конфликт «проигрышной войной», а Украину — не той Украиной, что была раньше.

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Медведев предположил, что под «победным планом» Зеленский подразумевал наркотик
18 октября 2024, 11:43

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский, вероятно, подразумевал под «победным планом» одноименный наркотик. Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.
Политик пояснил, что слово «план» следует понимать, как жаргонное название марихуаны. По словам Медведева, западные союзники приказали предводителю киевского режима быть аккуратнее и «сменить кокс на траву».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский получил критику за свой «план победы» даже из Соединенных Штатов Америки. Примечательно, что украинский президент выдвинул ультиматум, дав Западу три месяца на рассмотрение своего плана, однако был проигнорирован. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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