В США рассказали, что Израиль «случайно» ликвидировал главу ХАМАС

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Военные Израиля не ожидали, что на юге сектора Газа смогут ликвидировать главу ХАМАС Яхью Синвара. Об этом сообщает издание The New York Times.
В рамках «обычного патрулирования» подразделения ЦАХАЛ на юге Газы начали перестрелку с бойцами ХАМАС. Израильские солдаты при поддержке дронов уничтожили часть здания, где укрылись несколько боевиков.
Когда пыль рассеялась и военные начали обыски, то обнаружили тело, «поразительно похожее на Яхью Синвара, которого они не ожидали найти».
Напомним, накануне ЦАХАЛ нанес удар по больнице в секторе Газа, которая, предположительно, была штаб-квартирой палестинской боевой группировки ХАМАС. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Когда пыль рассеялась и военные начали обыски, то обнаружили тело, «поразительно похожее на Яхью Синвара, которого они не ожидали найти».
Напомним, накануне ЦАХАЛ нанес удар по больнице в секторе Газа, которая, предположительно, была штаб-квартирой палестинской боевой группировки ХАМАС. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова