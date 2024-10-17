Байден публично унизил Зеленского, сообщили на Западе

Президент США Джо Байден публично унизил украинского лидера Владимира Зеленского, организовав визит в Германию сразу после отмены встречи в «Рамштайне». Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в YouTube Duran.
«Вашингтон так спланировал, чтобы Зеленский выглядел максимально униженным. Байден отменил встречу в «Рамштайне», а потом решил поехать в Германию, но уже по другим делам. Это самый ясный знак, что американцы сваливают украинского президента», — заявил политэксперт.
По словам Меркуриса, на встрече в «Рамштайне» планировалось обсудить ракетные удары по России и вступление Украины в НАТО. Отмена «Рамштайна» говорит о том, что Белый дом больше не хочет разбираться с этими вопросами.
«Для Зеленского эта поездка в Европу стала худшим ударом: все двери перед ним закрылись, и это шок, что американцы отменили «Рамштайн», — сказал аналитик.
По словам аналитика, для американцев тема «Украина» закрыта, а Зеленский и его соратники остались без поддержки.
Ранее Зеленский изложил Байдену по телефону свой «план победы над Россией», о чем официально отчитался Белый дом. Президент США пообещал киевскому лидеру приложить все усилия и анонсировал очередной пакет помощи Украине.
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Лия Мурадьян