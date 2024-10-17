Байден проведет встречу с Зеленским по «плану победы» в онлайн-формате

В ноябре 2024 года на авиабазе Рамштайн в Германии пройдет встреча контактной группы по обороне Украины, в которой президент США Джо Байден примет участие в виртуальном формате. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
«В ноябре 2024 года президент Байден проведет виртуальную встречу контактной группы по обороне Украины на уровне глав государств», — говорится в заявлении ведомства.Ожидается, что во время встречи украинский лидер Владимир Зеленский представит свой «план победы», направленный на урегулирование конфликта. По данным The Washington Post, план включает конкретные шаги, которые Киев намерен предпринять для достижения военного успеха.
Ранее встречу контактной группы, которая должна была пройти в октябре, пришлось отменить из-за урагана «Милтон», надвигавшегося на штат Флорида. В связи с этим Байден и госсекретарь Энтони Блинкен отменили свои визиты в Германию.
До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не просил дополнительного финансирования во время своей последней поездки в США в сентябре. Вместо этого, украинский лидер обратился к американской администрации с просьбой ускорить поставки вооружения и разрешить удары по российским объектам вглубь территории России.
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Елена Перлова