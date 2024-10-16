«Страдает»: Врач предположил, сколько может прожить Байден с деменцией

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Деменция — это приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности. Этим синдромом страдают около 50 миллионов людей в мире.
Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в беседе с «Радио 1» сообщил, что характерной чертой деменции считается отказ от помощи.
По его словам, деменция — синдром приобретенного слабоумия, гериатрический синдром, статистика которого огорчает.
Он добавил, что эта проблема всего человечества, однако иногда происходят удивительные вещи.
Люди с деменцией, исходя из разговора с Новоселовым, живут от 2 до 20 лет, в среднем — 7 лет, однако у всех симптомы развиваются со своей скоростью.
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«Характерная черта больных деменцией: они пытаются скрыть, что у них проблемы с памятью. Говорят, что им не нужно помогать несмотря на то, что они не понимают, что с ними происходит. У Джо Байдена была такая растерянность, он пытался это скрыть. А потом, когда пошла следующая стадия деменции, уже все обратили внимание», — сказал эксперт.
По его словам, деменция — синдром приобретенного слабоумия, гериатрический синдром, статистика которого огорчает.
«Больных деменцией очень много: на 100 человек в России минимум 1 человек с деменцией. В Америке на 333 миллиона 6,7 миллиона — это люди с деменцией — получается, 2%. Это очень много. Если мы будем жить столько же, сколько американцы, а они живут в среднем 78 лет, то у нас при нашем населении будет около 2,9 миллиона больных деменцией», — объяснил гериатр.
Он добавил, что эта проблема всего человечества, однако иногда происходят удивительные вещи.
«Сейчас весь мир этим страдает, включая лидеров стран. Мы видели, что произошло в Америке: два старика участвовали в выборах — самые гериатрические соревнования на планете. Оказывается, и такое возможно», — отметил специалист.
Люди с деменцией, исходя из разговора с Новоселовым, живут от 2 до 20 лет, в среднем — 7 лет, однако у всех симптомы развиваются со своей скоростью.
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Анастасия Бондарева