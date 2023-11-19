Байден рассказал о плюсах войны Израиля и Палестины для мира

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Президент США Джо Байден выразил убеждение, что конфликты в Украине и на Ближнем Востоке могут привести к значительным изменениям в мире. В своей статье для газеты The Washington Post он подчеркнул, что даже во время насилия и страданий возможен прогресс.
Президент подчеркнул, что мир находится в решающий момент, и для достижения целей и обеспечения безопасности страны США важно не утрачивать решимости.
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