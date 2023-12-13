Байден сделал резкое заявлению в отношении Израиля из-за бомбардировок Газы

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Президент США Джо Байден заявил, что Израиль начинает терять поддержку стран-союзниц из-за неизбирательных бомбардировок сектора Газа. Такие данные приводит ВВС.
По словам американского лидера, Израиль может опираться на США в вопросе безопасности.
При этом некоторые западные СМИ утверждают, что США дали Израилю время до Нового года, чтобы они прекратили свое наступление в секторе Газа.
США, отвергнув резолюцию СБ ООН по Газе, были обвинены постоянным представителем России при ООН Василием Небензей в ответственности за каждую смерть в этом регионе. По словам Небензи, такие действия продолжают кровопролитие, принося новые трагические потери и вызывая разрушения.
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«У него (Израиля – ред.) есть ЕС, у него есть Европа, у него есть большая часть мира. Но они начинают терять эту поддержку из-за неизбирательных бомбардировок», — сказал Байден спонсорам своей предвыборной кампании.
США, отвергнув резолюцию СБ ООН по Газе, были обвинены постоянным представителем России при ООН Василием Небензей в ответственности за каждую смерть в этом регионе. По словам Небензи, такие действия продолжают кровопролитие, принося новые трагические потери и вызывая разрушения.
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Элина Позднякова