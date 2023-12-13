Генассамблея ООН приняла резолюцию по Палестине с требованием о прекращении огня

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Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции, представленной Египтом и Мавританией, с требованием немедленно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом пишет ТАСС.
Десять стран выступили против, в их число вошли Израиль, США, Чехия и Австрия. 23 страны, включая Украину, ФРГ и Великобританию, воздержались от голосования.
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