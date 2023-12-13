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Генассамблея ООН приняла резолюцию по Палестине с требованием о прекращении огня

13 декабря 2023, 01:12
Фото: iStock/diegograndi

Фото: iStock/diegograndi

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции, представленной Египтом и Мавританией, с требованием немедленно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом пишет ТАСС.

Всего за принятие документа проголосовали 153 страны, включая РФ, Бразилию, Канаду, Испанию, Иран, КНР, ОАЭ, Кубу, Францию и другие.

Десять стран выступили против, в их число вошли Израиль, США, Чехия и Австрия. 23 страны, включая Украину, ФРГ и Великобританию, воздержались от голосования.

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Байден одобрил выделение Украине 200 миллионов долларов
12 декабря 2023, 23:56

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере 200 миллионов долларов, передает Reuters.
Это заявление было сделано во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, который посетил Белый дом.

Байден подчеркнул свою поддержку Украине, обещая продолжить поддерживать страну в борьбе.

Журналистка Экайла Гарднер также уточнила в своем сообщении, что Байден призвал Зеленского сохранять надежду, заверив, что США стоят на стороне Украины.

В ответ Зеленский заявил, что Украина готова к победе и выразил ожидание возможности начать использовать замороженные российские активы, оцененные в 300 миллиардов долларов.

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#активы
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Названа главная причина печали Байдена
Axios: больше всего Байдена огорчают выдвинутые его сыну Хантеру обвинения
12 декабря 2023, 23:24

Фото: сайт Кремля

По информации от Axios, ссылающегося на источники в окружении главы государства, президент США Джо Байден чувствует глубокое раздражение и возмущение из-за атак на своего сына Хантера.
Источники сообщают, что американский лидер убежден, что его участие в выборах 2020 года послужило толчком для критики и обвинений в адрес сына.

Отмечается, что Байден реагирует на отрицательные новости, касающиеся Хантера, с острой чувствительностью, разрешая поднимать эту тему лишь некоторым помощникам президента.

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«Устанавливаются причины возгорания»: спасатели ликвидировали открытое горение на крупном пожаре в Ивантеевке
12 декабря 2023, 22:55

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Московской области

В подмосковной Ивантеевке во вторник, 12 декабря, произошло возгорание на территории хлопкопрядильной фабрики на улице Заречной. Площадь пожара составила 2800 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
Для ликвидации пожара были мобилизованы сотрудники спасательной службы городского округа Пушкинский и ряда соседних округов. Отмечается, что в загоревшемся помещении обвалилась кровля.

«На месте работают более 60 специалистов и 24 единицы техники. Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Информации о пострадавших не поступало», — проинформировали в МЧС.

Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

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#работники
#подмосковье
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Спикер Палаты представителей Джонсон: граница США с Мексикой важнее Украины
12 декабря 2023, 22:49

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон впервые провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, после которой он заявил, что первоначально США необходимо заняться проблемой безопасности на границе с Мексикой, передает СNN.
Уточняется, что встреча Джонсона и Зеленского заняла около получаса.

«Первым условием любого пакета дополнительных расходов на национальную безопасность является обеспечение нашей собственной национальной безопасности», — сказал Джонсон.

По его словам, Палата представителей не затягивает оказание военной помощи Украине. Этим занимаются в Белом доме и Сенате. Он отметил, что умоляет их провести свою работу качественно, так как время идет, заключил он.

Сейчас Зеленский встречается с президентом США Джо Байденом, который заявил, что одобрил для Киева новый пакет военной помощи на сумму 200 млн долларов.

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#безопасность
#встреча
#зеленский
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Назарбаев заявил о близости мира к ядерной катастрофе
Назарбаев заявил, что мир как никогда близок к ядерной катастрофе
12 декабря 2023, 21:29

Фото: iStock/Gerasimov174

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что на сегодняшний день мир как никогда близок к ядерной катастрофе. Об этом Назарбаев сообщил в рамках заседания «Астана клуба», его слова передает пресс-служба.
Назарбаев подчеркнул, что данный вопрос особенно его волнует, так как, по его словам, «наша страна внесла большой вклад в дело ядерного разоружения». Экс-президент напомнил, что в 2019 году он предлагал создать Глобальный альянс лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия.

Ранее бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, эксперт в микробиологии, политолог Игорь Никулин отметил, что мир находится в опасной ситуации из-за распространения ядерного оружия. 

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#эксперт
#президент
#безопасность
#политолог
#мир
#ядерное казахстан
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США и Канада добавили в санкционные списки десятки людей и компаний
США ввели санкции против Таврина, Свиблова, Экспобанка и Highland Gold
12 декабря 2023, 20:48

Фото: iStock/AlexLMX

Более 200 компаний и 23 физических лица оказались в новом санкционном списке, который опубликован на сайте Управления по контролю за иностранными активами.
Отмечается, что в число компаний и предпринимателей, попавших под рестрикции, входят «Экспобанк», Kismet Capital Group, а также бизнесмены Иван Таврин и Владислав Свиблов.

Ранее сообщалось, что министерство финансов Соединенных Штатов внесло в санкционные списки по РФ и Белоруссии 13 физических лиц и 20 юридических лиц. 

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что санкции продлятся долго. По его словам, США будут продолжать попытки оказывать давление на Россию и на международные отношения.

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#отношения
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В Минобороны Украины высказались об увольнении главкома ВСУ Залужного
Умеров: вопрос об увольнении Залужного не стоит
12 декабря 2023, 20:41

Фото: iStock/Michele Ursi

Вопрос об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного или других украинских командующих не стоит. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
«В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, его раскручивают и снаружи, и внутренне. Мы сегодня были вместе с главкомом, поздравляли командующего Сухопутными войсками. Я всегда шучу по этому вопросу с Валерием Федоровичем, говорю: «Кто на этот раз тебя увольняет?», – пояснил Умеров.

12 декабря Умеров встретился с главкомом Залужным и командующим Сухопутных войск Сырским. В Минобороны Украины пояснили, что Сырский ознакомил Умерова и Залужного с ситуацией на Восточном направлении. Они также обсудили основные потребности ВСУ, усиление фортификаций вдоль всей линии соприкосновения, а также вопросы мобилизации в стране.

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Трамп прокомментировал предстоящую встречу Зеленского и Байдена
Трамп заявил, что только он может гарантировать избежание третьей мировой войны
12 декабря 2023, 20:27

Фото: РИА Новости/ Кейтлин Оукс

Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя будущую встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена заявил, что под его президентством удастся избежать третьей мировой войны. Об этом говорится в распространенном заявлении Трампа.
Ранее Трамп не раз высказывался о том, что после избрания на новый президентский срок он добьется мирного урегулирования украинского конфликта. По его словам, он предложит условия мирного соглашения, которые будут приемлемыми для одной и другой стороны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в конгресс США уговаривать законодателей не прекращать помощь Украине. Украинского лидера сопровождали лидеры демократической и республиканской фракций в сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл. По завершении своего выступления Зеленский встретится со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.

Во вторник Зеленский встретится с американским президентом Джо Байденом. К визиту украинского лидера в Вашингтон минфин США расширил антироссийские санкции.

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#украина
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«Это все тот же старый хлам»: сенатор высказался о нытье Зеленского в Конгрессе
NYT: Сенатор Шмитт грубо высказался о нытье Зеленского в Конгрессе
12 декабря 2023, 20:13

Фото: iStock/trekandshoot

Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог рассказать ничего нового в рамках встречи с сенаторами и спикером палаты представителей США. Об этом пишет New York Times.
«Это все тот же старый хлам. Здесь нет ничего нового», - сказал Шмитт.

При этом, по информаци CNN, двое других сенаторов заявили, что украинский лидер всеми силами пытался из уверить, что коррупция не является серьезной проблемой на Украине, поэтому не должна становиться препятствием для предоставления американских средств для помощи стране.

«Некоторые (конгрессмены – ред.) сказали, что мы не можем этого сделать, потому что чиновники на Украине будут покупать яхты на эти деньги. Зеленский переубеждал тем, что он проводит реформы, разработанные с МВФ и ЕС», — заявил сенатор-республиканец Том Тиллис. 

Напомним, 12 декабря Зеленский прибыл в конгресс США уговаривать законодателей не прекращать помощь Украине. Прямую трансляцию вел канал CNN. На кадрах трансляции украинского лидера сопровождали лидеры демократической и республиканской фракций в сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл. По завершении своего выступления Зеленский встретится со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. В настоящее время закрытая встреча Зеленского с конгрессменами в Сенате завершена.

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