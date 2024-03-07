Байден собрался занять у военных миллиарды для помощи ВСУ

Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент Соединённых Штатов Джо Байден собирается направить 200 миллионов долларов из бюджета армии США на помощь Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом заявило 6 марта агентство Bloomberg со ссылкой на собственныеисточники.
Подобное решение может быть связано с тем, что законопроект о финансовой помощи Украине, о принятии которого Байден просил Конгресс США, находится в тупике. При этом сообщается, что киевский режим испытывает большой снарядный голод и неспособен противостоять территориальным успехам российской армии в последнее время.
Тем не менее, Bloomberg признает, что возможное финансирование «ничтожно мало» по сравнению с суммой помощи, заявленной в «подвисшем» законопроекте.
Напомним, данный законопроект предусматривает выделение 60,06 млрд долларов на поддержку Украины и 14,1 млрд долларов на помощь Израилю. Охрану границы с Мексикой же предлагают профинансировать на сумму $20,2 млрд, что почти в три раза меньше, чем хотят предоставить Киеву в вашингтонской администрации. 7 февраля палата представителей США отклонила его.
Помощь Киеву напрямую связана с национальными интересами США, с таким заявлением некоторое время назад выступила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она также заявила, что отсутствие помощи Соединённых Штатов сильно ударило как по украинскому бюджету, так и по возможностям Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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Тем не менее, Bloomberg признает, что возможное финансирование «ничтожно мало» по сравнению с суммой помощи, заявленной в «подвисшем» законопроекте.
Помощь Киеву напрямую связана с национальными интересами США, с таким заявлением некоторое время назад выступила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она также заявила, что отсутствие помощи Соединённых Штатов сильно ударило как по украинскому бюджету, так и по возможностям Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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Артем Путинцев