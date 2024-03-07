Байден собрался занять у военных миллиарды для помощи ВСУ

Президент России Владимир Путин, выступая на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) и отвечая на вопросы участников из Сербии, назвал сербов самыми надежными союзниками РФ и напомнил, что они были такими на протяжении веков, сообщает ТАСС.