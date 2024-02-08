«Ощутили запах крови»: стало известно, зачем республиканцы блокируют финансирование Киева

Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Республиканцы США в преддверии выборов президента в США «ощутили запах крови», поэтому принципиально «топят» планы действующего президента Джо Байдена по поддержке Украины. Так считает сенатор Алексей Пушков.
Напомним, данный законопроект предусматривает выделение 60,06 млрд долларов на поддержку Украины и 14,1 млрд долларов на помощь Израилю. Охрану границы с Мексикой же предлагают профинансировать на сумму $20,2 млрд, что почти в три раза меньше, чем хотят предоставить Киеву в вашингтонской администрации. 7 февраля палата представителей США отклонила его.
По словам Пушкова, потерпел неудачу «ключевой законопроект», который пыталась продавить администрация Байдена, когда как республиканцы за него голосовать не стали.
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По словам Пушкова, потерпел неудачу «ключевой законопроект», который пыталась продавить администрация Байдена, когда как республиканцы за него голосовать не стали.
«А суть в том, что за девять месяцев до выборов республиканцы уже ощутили "запах крови". Они решительно настроены на то, чтобы снести Байдена на выборах и провести в Белый дом своего кандидата. В силу этого наиболее радикальная их часть топит этот принципиальный для администрации Байдена и демократов законопроект уже из принципа», - написал Пушков в своем Telegram-канале.Он пояснил, что делается это для того, чтобы указать на слабость Белого дома. Также, по мнению Пушкова, в нынешнем виде идея администрации президента США о продолжении выделения денег для Украины «выглядит обреченной».
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Элина Позднякова