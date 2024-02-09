«Деньги на ветер»: В США жёстко высказались о помощи Украине

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Помощь Израилю рациональна, а вот Украине – это брошенные на ветер деньги, с таким заявлением выступил американский сенатор Томми Табервилл в интервью для Fox Business.
«Я всячески поддерживаю выделение Израилю денег, но Украине. Они не могут победить. Мы просто выбрасываем деньги на ветер», — прокомментировал ситуацию Табервилл.
По мнению сенатора, Соединённые Штаты просто натравили глав стран Североатлантического альянса на российского лидера Владимира Путина, в то время, как с ним можно было просто сесть за стол переговоров.
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Евгения Парфентьева