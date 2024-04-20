G7: Россия может закончить конфликт на Украине уже сегодня

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Министры иностранных дел стран G7 сообщили, что Москва может завершить конфликт на Украине «уже сегодня». Об этом говорится в заявлении глав МИД стран G7, опубликованном после встречи в Италии, передает РИА Новости.
Отмечается, что политики снова потребовали, чтобы РФ вывела свои силы с территорий, которые Запад считает украинскими, несмотря на проведенные референдумы. Согласно их результатам, большинство жителей выступили за воссоединение с Россией.
В заявлении глав МИД стран G7 утверждается, что легитимность этих референдумов никогда не будет признана Западом. В G7 подчеркнули, что продолжат оказывать поддержку Киеву.
Ранее дальний внучатный племянник Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат заявил, что Европа рискует ввязаться в конфликт с Россией, «последствия которого невозможно предвидеть в условиях существования ядерного оружия».
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Екатерина Коршунова