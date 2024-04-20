G7: Россия может закончить конфликт на Украине уже сегодня

В интервью «Радио «Комсомольская правда» полковник запаса Центрального агентства Министерства обороны Владимир Трухан прокомментировал ожидания украинской стороны скорого наступления российских войск на Харьков. Также Трухан, отвечая на вопрос, почему атака на объекты инфраструктуры произошла весной, а не объяснил выбор времени нападения на энергосистему города.