Байден стал издавать странные звуки во время встречи с журналистами

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Президент Соединённых Штатов внезапно начал кричать на журналистов после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом дом. Видео опубликовал Forbes Breaking News.
На кадрах видно, как американский лидер пожал руку генсеку альянса, после чего журналисты попытались что-то у него спросить. Байден повернулся в их сторону и посмотрел с легкой ухмылкой, после чего начал издавать странные звуки и кричать.
После этого американский президент начал смеяться, но журналисты и дальше пытались задавать ему вопросы.
16 июня бывший президент США Барак Обама за руку увел со сцены на предвыборном концерте в Лос-Анджелесе Байдена, который застыл на месте после встречи со сторонниками.
Джо Байден — самый старый президент США. Если он вновь одержит победу на президентских выборах в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а к завершению второго срока — 86. Сам Байден считает, что его возраст — это доказательство опыта. Американский лидер также настаивает на отсутствии серьезных проблем со здоровьем.
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После этого американский президент начал смеяться, но журналисты и дальше пытались задавать ему вопросы.
16 июня бывший президент США Барак Обама за руку увел со сцены на предвыборном концерте в Лос-Анджелесе Байдена, который застыл на месте после встречи со сторонниками.
Джо Байден — самый старый президент США. Если он вновь одержит победу на президентских выборах в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а к завершению второго срока — 86. Сам Байден считает, что его возраст — это доказательство опыта. Американский лидер также настаивает на отсутствии серьезных проблем со здоровьем.
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Алина Юрчак