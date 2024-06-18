«Высшая степень цинизма»: военный эксперт оценил условие НАТО для принятия Украины

Владимир Зеленский может проводить сколько угодно мирных саммитов, однако толка от них не будет, пока в них не примет участие Россия. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев после слов главы департамента международной безопасности МИД Швейцарии Габриэля Люхингера о том, что следующая конференция по Украине состоится не в Европе.