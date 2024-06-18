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Условие НАТО для принятия Украины в альянс является высшей степенью цинизма. Так считает военный эксперт, политолог Вадим Мингалев.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина станет членом альянса только после победы над Россией.
Однако, по его словам, спецоперация продемонстрировала Вашингтону неспособность Украины противостоять России. При этом Мингалев подчеркнул, что западная политика обречена на провал и в любом случае Россия одержит победу.
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«Заявление Кирби — чистейшей воды демагогия, это высшая степень цинизма. Главная цель США на Украине — ослабление России. И они нашли некую «изюминку» в лице оболваненного народа и предательской продажной элиты Украины», — отметил Мингалев в интервью «Известиям».
Однако, по его словам, спецоперация продемонстрировала Вашингтону неспособность Украины противостоять России. При этом Мингалев подчеркнул, что западная политика обречена на провал и в любом случае Россия одержит победу.
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Элина Позднякова