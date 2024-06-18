«Это вариант»: дипломат Британии объяснил, от чего придется отказаться Украине

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На тяжелые уступки в территориальном плане придется пойти Украине для завершения конфликта. Об этом на YouTube-канале Deep Dive заявил экс-сотрудник посольства Великобритании в Москве Иэн Прауд.
«Учитывая реалии на поле боя сегодня и 20% потерянной территории, Украине придется пойти на некоторые тяжелые уступки», – сказал Прауд.
По его мнению, на Западе все меньше верят в решение конфликта военным путем, а чтобы урегулировать его миром, киевскому режиму, со слов Прауда, надо договариваться с Москвой о так называемой разграничительной линии.
«То, как будут выглядеть контуры, должно быть в конечном итоге согласовано Украиной и Россией. Но мы считаем, что Крым — это очевидный вариант», – резюмировал аналитик.
Россия готова приступить к мирным переговорам, когда Киев выполнит ряд условий. Одним из них является вывод украинских войск с новых российских территорий.
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Никита Кротов