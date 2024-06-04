Байден в интервью перепутал Путина с Си Цзиньпином

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Президент США Джо Байден в интервью изданию Time допустил ряд оговорок, путаясь в произношении фамилий коллег-лидеров.
В одном из случаев, когда Байден говорил об объявленном повышении тарифов на некоторые товары из Китая, то он упомянул российского лидера Владимира Путина, при этом редакции издания пришлось делать примечание о том, что глава Штатов имел в виду руководство КНР, а не РФ. Когда главу США спросили о возрасте, он сообщил, что многое сделал для государства, но в этом случае также не обошлось без оговорок.
Также Байден вспомнил свой первый саммит G7 в роли президента США, который прошел летом 2021 года в Великобритании. По его словам, на встрече «Шульц» со скепсисом отреагировал на заявление о том, что «Америка вернулась». Однако от ФРГ в последний раз в роли канцлера участвовала Ангела Меркель, а Олаф Шольц занял этот пост только к концу года.
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Екатерина Коршунова